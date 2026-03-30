ETV Bharat / state

सूरजपुर में लापरवाही की इंतेहा, खबर सुनकर अस्पताल पहुंचीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

जिला अस्पताल में महिला मरीज की शिकायत सुनकर डॉक्टरों को लगाई जमकर फटकार.

Extreme negligence in hospital
अस्पताल पहुंचीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: जिला चिकित्सालय स्थित 100 बिस्तर वाले मातृत्व शिशु अस्पताल में एक गंभीर शिकायत का मामला सामने आया है. यहांं गर्भवती महिला के गर्भ में शिशु की मौत हो जाने के बाद, समय पर इलाज नहीं मिलने और ऑपरेशन में देरी को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. इस पूरे मामले की शिकायत मिलने पर प्रदेश की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अचानक अस्पताल पहुंच गईं और वहां की व्यवस्थाओं को देखकर नाराज़ हुईं. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि ये लापरवाही की इंतेहा है. एक तो महिला पहले से ही बच्चे के गम में दुखी है, दूसरे उसकी जान को भी खतरा डॉक्टरों की लापरवाही से हो गया है.

जिला अस्पताल में लापरवाही की इंतेहा

मरीज के परिजनों ने कहा कि महिला के पेट में शिशु की मृत्यु हो जाने के बावजूद जिम्मेदार डॉक्टरों और स्टाफ ने समय पर संज्ञान नहीं लिया. ऑपरेशन के लिए जरूरी ब्लड की व्यवस्था में भी लापरवाही और देरी की गई. इतना ही नहीं, परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की भी शिकायत सामने आई. जब यह जानकारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत अस्पताल का दौरा किया. संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.

अस्पताल पहुंचीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (ETV Bharat)

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची अस्पताल, जमकर लगाई क्लास

अस्पताल पहुंचते ही मंत्री ने मरीज और उनके परिजनों से बातचीत की और पूरी स्थिति की जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने डॉक्टरों और स्टाफ को जमकर फटकार लगाई. मंत्री ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़े तो उनका ब्लड ले लिया जाए, लेकिन मरीज को समय पर इलाज मिलना चाहिए. मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए और इलाज में किसी भी प्रकार की देरी न हो. इस घटना के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है.

आम जनता के हित में धर्म स्वतंत्रता विधेयक, बीजेपी नहीं करती वोट बैंक की राजनीति: लक्ष्मी राजवाड़े

महिला शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन, रायपुर प्रेस क्लब पहुंचीं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने छात्राओं को दिखाई The Kerala Story फिल्म, कहा-जागरूक करना जरूरी

TAGGED:

DISTRICT HOSPITAL
MINISTER LAXMI RAJWADE
WOMEN CHILD DEVELOPMENT DEPT
सूरजपुर
EXTREME NEGLIGENCE IN HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.