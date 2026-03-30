ETV Bharat / state

सूरजपुर में लापरवाही की इंतेहा, खबर सुनकर अस्पताल पहुंचीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

सूरजपुर: जिला चिकित्सालय स्थित 100 बिस्तर वाले मातृत्व शिशु अस्पताल में एक गंभीर शिकायत का मामला सामने आया है. यहांं गर्भवती महिला के गर्भ में शिशु की मौत हो जाने के बाद, समय पर इलाज नहीं मिलने और ऑपरेशन में देरी को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. इस पूरे मामले की शिकायत मिलने पर प्रदेश की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अचानक अस्पताल पहुंच गईं और वहां की व्यवस्थाओं को देखकर नाराज़ हुईं. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि ये लापरवाही की इंतेहा है. एक तो महिला पहले से ही बच्चे के गम में दुखी है, दूसरे उसकी जान को भी खतरा डॉक्टरों की लापरवाही से हो गया है.

जिला अस्पताल में लापरवाही की इंतेहा

मरीज के परिजनों ने कहा कि महिला के पेट में शिशु की मृत्यु हो जाने के बावजूद जिम्मेदार डॉक्टरों और स्टाफ ने समय पर संज्ञान नहीं लिया. ऑपरेशन के लिए जरूरी ब्लड की व्यवस्था में भी लापरवाही और देरी की गई. इतना ही नहीं, परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की भी शिकायत सामने आई. जब यह जानकारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत अस्पताल का दौरा किया. संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.