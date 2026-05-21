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गर्मी से झुलसा मध्य प्रदेश, अल नीनो इफेक्ट से वैज्ञानिक भी चिंतित, रेड अलर्ट जारी

मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मई का मध्य हिस्सा हर साल गर्मी का सबसे पीक दौर माना जाता है. इस समय सूर्य का रेडिएशन सबसे ज्यादा असर दिखाता है. शहरों में कंक्रीट, सड़कें और इमारतें गर्मी को सोखकर दोबारा छोड़ती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है. यही वजह है कि सुबह से ही तेज गर्मी महसूस होने लगती है. वहीं, जंगल और हरियाली वाले इलाकों में तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है.

भोपाल : मध्यप्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. राजधानी भोपाल में सुबह 9 से 10 बजे के बीच ही तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जा रहा है. जबकि खजुराहो, पन्ना और बुंदेलखंड के कई इलाकों में पारा 47-48 डिग्री तक दर्ज हो रहा है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे सिर्फ मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज और अल नीनो इफेक्ट बड़ा कारण है.

खजुराहो, नौगांव, पन्ना और टीकमगढ़ जैसे इलाकों में 47 डिग्री से ज्यादा तापमान के पीछे वहां की भौगोलिक स्थिति को बड़ा कारण बताया गया है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बुंदेलखंड का पथरीला और चट्टानी इलाका सूर्य की गर्मी को तेजी से अवशोषित करता है और फिर उसे वापस छोड़ता है. यही कारण है कि यहां गर्मी में अत्यधिक तापमान और सर्दियों में बेहद कम तापमान दर्ज होता है.

7 दिन तक राहत नहीं, कई जिलों में रेड अलर्ट (Etv Bharat)

क्लाइमेट चेंज से 30 साल में हर साल बढ़ा तापमान

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, '' क्लाइमेट चेंज का असर अब पूरी दुनिया की तरह मध्यप्रदेश में भी दिखाई दे रहा है. पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों में तापमान बढ़ने का लगातार पाजिटिव ट्रेंड सामने आया है. लगभग हर साल गर्मी का स्तर बढ़ रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार अब ऐसी स्थिति कम देखने को मिल रही है, जब तापमान सामान्य से नीचे जाए.

अल नीनो एक्टिव नहीं, लेकिन खतरा बना हुआ

विशेषज्ञों के अनुसार इस साल अल नीनो की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी न्यूट्रल स्थिति बनी हुई है. यानी अभी अल नीनो पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है. जून के बाद इसके सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका बड़ा असर अगले साल देखने को मिल सकता है.

नौतपा में और बढ़ेगी गर्मी

मौसम वैज्ञानिक ने कहा, '' नौतपा ज्योतिषीय शब्द है, मौसम विज्ञान में इसकी कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है. हालांकि, विज्ञान इस बात को मानता है कि इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे उत्तरी अक्षांश वाले इलाकों पर ज्यादा पड़ती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है. फिलहाल 27 मई तक प्रदेश में शुष्क और गर्म मौसम बने रहने का अनुमान है.''

7 दिन तक राहत नहीं, कई जिलों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने खजुराहो, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत कई जिलों में अगले तीन दिन के लिए सीवियर हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों में पांच दिन तक आरेंज अलर्ट लागू रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि कम से कम अगले सात दिन तक यही स्थिति बनी रह सकती है.

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27 मई के बाद मिल सकती है राहत

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 27 मई के बाद हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने यह भी कहा कि फिलहाल मानसून केरल में 26 मई के आसपास दस्तक दे सकता है और सामान्य स्थिति रही तो इसका असर मध्यप्रदेश तक भी समय पर पहुंचेगा.