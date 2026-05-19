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यूपी में भीषण गर्मी; AC बसों में आग लगने का खतरा, परिवहन निगम ने जारी किए ये निर्देश

लखनऊ: यूपी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. बांदा में तो मंगलवार को पारा 47.4 डिग्री से. दर्ज किया गया है. आसपास के जिलों में भी गर्मी ऐसा ही सितम ढा रही है. इसके साथ ही वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी होने लगी हैं. एक दिन पहले 18 मई को ही बरेली में चलती कार में आग लग गई. वातानुकूलित बसों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं. इसके मद्देनजर परिवहन निगम ने खास तैयारी की है. इन घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह एयरकंडीशन भी है. एसी बसों के लंबी दूरी तय करने पर उपकरण हीट हो रहे हैं जिसके चलते आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. परिवहन निगम प्रशासन की तरफ से 19 प्राइवेट फर्म के हवाले वाले सभी डिपो को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. किस तरह से बसों को मेंटेन किया जाए और एसी को दुरुस्त करने के लिए किस तरह से काम किया जाना है. वातानुकूलित बसों में पर्दों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. 12 तरह के दिशा निर्देश परिवहन निगम ने जारी किए हैं.

एसी बसों का रखरखाव: उत्तर प्रदेश राज सड़क परिवहन निगम की बसों के मेंटेनेंस को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं. बीच रास्ते ही बसें खराब हो जाती हैं. गर्मियों के दौरान बसों का संचालन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है. कारण है कि धूप और गर्मी के चलते बसों का तापमान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है. साधारण बसों में यात्रा करना तो दूभर होता ही है, वातानुकूलित बसों में एसी खराब होने की शिकायतें बढ़ जाती हैं, जिससे यात्रियों को और भी ज्यादा दिक्कत होती है. आए दिन एसी बसों में एसी खराब होने की शिकायतें अधिकारियों के पास आने भी लगी हैं. इतना ही नहीं ज्यादा प्रेशर पड़ने के चलते बसों में उपकरण हीट होने के कारण आग लगने की भी आशंका कहीं ज्यादा बढ़ रही है.

ये होती है लापरवाही: एसी बसें सेंसिटिव होती हैं लिहाजा इसमें वायरिंग कटी नहीं होनी चाहिए, फिर भी ड्राइवर कंडक्टर गर्मी के चलते अपनी तरफ पंखा लगाने के लिए या फिर गाने सुनने के लिए तार काटकर ऑडियो टेप लगा लेते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा पैदा हो जाता है. ऐसे में बसों को लेकर परिवहन निगम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. परिवहन निगम के तकनीकी आउटसोर्स 19 डिपो की एसी बसों के मेंटेनेंस के सम्बन्ध में समीक्षा के बाद आउटसोर्सिंग डिपो की एसी बसों के मेंटेनेंस के सम्बन्ध में सुधार करने के निर्देश दिए गए. परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) आरबीएल शर्मा की तरफ से क्षेत्रीय प्रबंधक को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों और सेवा प्रबंधकों को सर्कुलर जारी किया गया है. कहा गया है कि सभी अधिकारी इन डिपो के प्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित कर बसों के मेंटेनेंस पर विशेष तौर से ध्यान दें.