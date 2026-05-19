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यूपी में भीषण गर्मी; AC बसों में आग लगने का खतरा, परिवहन निगम ने जारी किए ये निर्देश

19 डिपो को जारी नियम, वायरिंग से छेड़छाड़ न करने की नसीहत.

एसी बसों के लिए खास निर्देश.
एसी बसों के लिए खास निर्देश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 2:12 PM IST

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लखनऊ: यूपी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. बांदा में तो मंगलवार को पारा 47.4 डिग्री से. दर्ज किया गया है. आसपास के जिलों में भी गर्मी ऐसा ही सितम ढा रही है. इसके साथ ही वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी होने लगी हैं. एक दिन पहले 18 मई को ही बरेली में चलती कार में आग लग गई. वातानुकूलित बसों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं. इसके मद्देनजर परिवहन निगम ने खास तैयारी की है. इन घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह एयरकंडीशन भी है. एसी बसों के लंबी दूरी तय करने पर उपकरण हीट हो रहे हैं जिसके चलते आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. परिवहन निगम प्रशासन की तरफ से 19 प्राइवेट फर्म के हवाले वाले सभी डिपो को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. किस तरह से बसों को मेंटेन किया जाए और एसी को दुरुस्त करने के लिए किस तरह से काम किया जाना है. वातानुकूलित बसों में पर्दों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. 12 तरह के दिशा निर्देश परिवहन निगम ने जारी किए हैं.

एसी बसों का रखरखाव: उत्तर प्रदेश राज सड़क परिवहन निगम की बसों के मेंटेनेंस को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं. बीच रास्ते ही बसें खराब हो जाती हैं. गर्मियों के दौरान बसों का संचालन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है. कारण है कि धूप और गर्मी के चलते बसों का तापमान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है. साधारण बसों में यात्रा करना तो दूभर होता ही है, वातानुकूलित बसों में एसी खराब होने की शिकायतें बढ़ जाती हैं, जिससे यात्रियों को और भी ज्यादा दिक्कत होती है. आए दिन एसी बसों में एसी खराब होने की शिकायतें अधिकारियों के पास आने भी लगी हैं. इतना ही नहीं ज्यादा प्रेशर पड़ने के चलते बसों में उपकरण हीट होने के कारण आग लगने की भी आशंका कहीं ज्यादा बढ़ रही है.

ये होती है लापरवाही: एसी बसें सेंसिटिव होती हैं लिहाजा इसमें वायरिंग कटी नहीं होनी चाहिए, फिर भी ड्राइवर कंडक्टर गर्मी के चलते अपनी तरफ पंखा लगाने के लिए या फिर गाने सुनने के लिए तार काटकर ऑडियो टेप लगा लेते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा पैदा हो जाता है. ऐसे में बसों को लेकर परिवहन निगम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. परिवहन निगम के तकनीकी आउटसोर्स 19 डिपो की एसी बसों के मेंटेनेंस के सम्बन्ध में समीक्षा के बाद आउटसोर्सिंग डिपो की एसी बसों के मेंटेनेंस के सम्बन्ध में सुधार करने के निर्देश दिए गए. परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) आरबीएल शर्मा की तरफ से क्षेत्रीय प्रबंधक को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों और सेवा प्रबंधकों को सर्कुलर जारी किया गया है. कहा गया है कि सभी अधिकारी इन डिपो के प्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित कर बसों के मेंटेनेंस पर विशेष तौर से ध्यान दें.

इन बिंदुओं पर एसी बसों का होगा मेंटेनेंस

  • वातानुकूलित वाहनों में एसी की हवा आने के लिए वेंट असेम्बली जिसमें से एसी की हवा निकलती है और लाइट स्विच लगे हैं, इनके मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाए.
  • यात्रियों को मोबाइल चार्जर सुविधा दिये जाने के लिए बस में इनवर्टर और अन्य सिस्टम के मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाए.
  • वातानुकूलित एक वाहन में 13 कोच फैन लगे होते हैं, वाहन संचालन के लिए भेजने से पहले यह अवश्य चेक किया जाये कि सभी फैन चल रहे हों.
  • वातानुकूलित वाहनों की कटी-फटी वायरिंग को तत्काल ठीक किया जाए.
  • वातानुकूलित वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य उपलब्ध हो.
  • सुनिश्चित किया जाए कि वाहन के प्रवेश द्वारा से हवा अन्दर बाहर न जा रही हो और साइड विंडो के रबर लूज न हों.
  • प्रत्येक एक वर्ष के अन्तराल पर वातानुकूलित वाहनों में नए पर्दे लगाए जाएं.
  • वातानुकूलित बसों की डिपो फ्लीट के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त खिड़की के पर्दे की व्यवस्था रखी जाए, जिससे धुलाई अवधि में भी बस बिना पर्दे के संचालित न हो.
  • वातानुकूलित वाहनों में प्रत्येक एम-20 मेन्टेनेन्स पर धुले हुए या नए पर्दे लगाए जाएं. प्रतिमाह लगभग एक बार पर्दे की धुलाई अवश्य करानी होगी.
  • वातानुकूलित वाहन में यात्री गैलरी की मैटिंग खराब हो गई है, तो उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए.
  • जिन वातानुकूलित वाहनों का सीट कवर फैब्रिक का लगा है, उनकी सफाई प्रत्येक एम-80 पर अवश्य की जाए.
  • वातानुकूलित वाहनों के आर्मरेस्ट प्रत्येक एम-40 पर रिपेयर किया जाये. आर्मरेस्ट और सीटो के रिक्लाईनिंग सिस्टम को प्रत्येक एम-40 मेन्टेनेन्स में रिपेयर कराना अनिवार्य किया जाए.
  • वातानुकूलित वाहनों की सीटो की समय-समय पर ड्राई क्लीनिंग कराई जाए.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) आरबीएल शर्मा का कहना है कि एसी बसों के मेंटेनेंस का खास ख्याल गर्मियों में रखना पड़ता है. गर्मी के दौरान एसी बसों का एसी लगातार चलने से उपकरण गर्म हो जाते हैं. लिहाजा, आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं. सभी डिपो को निर्देशित किया गया है कि किस तरह से एसी का मेंटेनेंस किया जाए जिससे कोई खतरा पैदा न हो. एसी बसों के पर्दों से लेकर पंखों तक का निरीक्षण करने के बाद ही बसों को सड़क पर संचालन के लिए भेजा जाए. बसों में किसी तरह के तार कटे नहीं होने चाहिए. ऐसा होने से आग लगने का खतरा और बढ़ता है. ड्राइवर कंडक्टर को क्षेत्रीय अधिकारी समझाएं कि वह किसी भी कीमत पर वायरिंग से छेड़छाड़ न करें.

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