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नौतपा में जमकर तपा छत्तीसगढ़, जानिए कब देगा मानसून दस्तक, 2024 में पारा था एक्सट्रीम हाई

फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक नहीं दी है. मौसम विभाग के मुताबिक इस पर ऑब्जरवेशन चल रहा है. उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है. केरल में मानसून के दस्तक देने की सामान्य तिथि 30 मई से 2 जून है. केरल में एंट्री होने के बाद लगभग 15 दिनों के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री छत्तीसगढ़ में होती है. छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रवेश की सामान्य तिथि 12 से 15 जून है.

पिछले तीन साल का आंकड़ा मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया कि नौतपा के दौरान पिछले 3 साल का आंकड़ा देखा जाए तो साल 2024 में नौतपा के दौरान अधिकतम तापमान रायपुर में 40 डिग्री से लेकर 46 डिग्री के पार चला गया था. वही साल 2025 में नौतपा के दौरान रायपुर का अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच रहा. साल 2026 में नौतपा के दौरान रायपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है.

रायपुर : राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में नौतपा के दौरान साल 2024 में सबसे अधिक गर्मी पड़ी थी. इस दौरान रायपुर का अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री तक पहुंच गया था. वहीं साल 2025 की बात करें तो इस समय पूरे प्रदेश में काफी कम गर्मी पड़ी थी. अधिकतम तापमान रायपुर का 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक नौतपा के दौरान दर्ज किया गया था. वहीं 2026 की बात करें तो इस साल अधिकतम तापमान 43 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक पहुंचा. ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से कहा जाता है कि नौतपा के दौरान गर्मी तेज पड़ती है तो बारिश भी अच्छी होती है. इसके साथ ही ठंड के समय ठंड भी अच्छी पड़ती है. गर्मी की तपिश कम होती है तो बारिश के दिनों में बारिश कम होने के साथ ही अकाल जैसी स्थिति भी निर्मित हो जाती है.

नौतपा में जमकर तपा छत्तीसगढ़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



मौसम विभाग के मुताबिक अगले पांच दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. इस दौरान पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक रहने की संभावना है.एक द्रोणिका बनी हुई है इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. इसके प्रभाव से प्रदेश के एक-दो स्थानों पर आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है.

नौतपा में जमकर तपा छत्तीसगढ़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल अंधड़ के साथ तेज हवा चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बुधवार को हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती हैं. गुरुवार को हवा की गति बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच सकती है. हीटवेव को लेकर किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकतम तापमान में गिरावट आ गई है - एसके अवस्थी, मौसम वैज्ञानिक

ज्योतिष और नौतपा

ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि नौतपा के दौरान 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं. 9 दिनों तक यानी 2 जून तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं. इस दौरान ऐसा माना जाता है कि सूर्य की तपिश बढ़ जाती है. साल 2026 में छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक दर्ज किया गया है. इसके साथ ही देश के दूसरे राज्यों में अधिकतम तापमान 48 से 49 डिग्री तक पहुंच गया था.

गर्मी तेज पड़ती हैं तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश अच्छी होने की संभावना भी बढ़ जाती है. इसके साथ ही ठंड भी अच्छी पड़ती है. लेकिन नौतपा के दिन नौ दिनों में सूर्य की तपिश कम रहती है तो ऐसा माना जाता है कि बारिश कम होने के साथ ही कुछ जगहों पर अकाल पड़ने की संभावना रहती है. इसके साथ ही ठंड में भी कमी आती है- पंडित विनीत शर्मा, ज्योतिषाचार्य

नौतपा के दौरान पिछले 3 सालों में रायपुर का अधिकतम तापमान





साल 2024 का तापमान



25 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री

26 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री

27 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री

28 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री

29 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री

30 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री

31 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री

1 जून को रायपुर का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री

2 जून को रायपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री







साल 2025 का तापमान

25 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री

26 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री

27 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री

28 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री

29 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री

30 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री

31 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री

1 जून को रायपुर का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री

2 जून को रायपुर का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री







साल 2026 का तापमान

25 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री

26 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री

27 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री

28 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री

29 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री

30 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री

31 मई को रायपुर का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री

1 जून को रायपुर का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री

2 जून को रायपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री







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