ETV Bharat / state

शहडोल में 3 डिग्री तक गिरा पारा, लोकल नुस्खे करेंगे भीषण ठंड से बचाव, अभी करें नोट

मध्य प्रदेश में ठंड का भीषण कहर जारी, शहडोल में कश्मीर सा एहसास, आयुर्वेद डॉक्टर ने बताए बचाव के लोकल नुस्खे.

EXTREME COLD WAVE IN SHAHDOL MP
शहडोल में 10 दिसंबर को 3 डिग्री पहुंचा तापमान (फाइल फोटो) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 10:09 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल : मध्य प्रदेश इन दिनों शीत लहर की चपेट में है, वहीं शहडोल व उमरिया जिले में भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है. आलम यह है कि यहां लोगों को कश्मीर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है और बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी परेशान हैं. 10 दिसंबर को यहां पारा जब 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया. जो बाहर निकल रहे हैं, उन्हें सर्दी और खांसी अपनी चपेट में ले रही है. ऐसे में कुछ लोकल रेमेडीज से बचाव किया जा सकता है, जो इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में प्रचलित हैं.

ठंड से जन जीवन अस्त व्यस्त, घरों में दुबके लोग

बुधवार को यहां रहने वाले मुन्ना बैगा अपने मवेशियों को लेकर गांव जा रहे थे, जब ईटीवी भारत की टीम ने उनसे पूछा कि दिन चढ़ने के बाद मवेशियों को क्यों लेकर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, "ठंड से बुरा हाल है, जब तक धूप नहीं निकलती घर से निकलते हैं, और ना ही मवेशियों को गौशाला से निकालते हैं.'' वहीं, इन दिनों जो लोग सुबह 5:00 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे वे अब 7 बजे तक वॉक पर निकल पा रहे हैं. हवा में इतनी ठंडक है मानो हाथ पैर जम ही जाएं. सबसे ज्यादा स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तार जाने वालों का हाल बेहाल है. ऐसे में ठंड से बचाव बेहद जरूरी हो जाता है.

Extreme Cold Wave in Shahdol MP
ठंड से जन जीवन अस्त व्यस्त, घरों में दुबके लोग (Etv Bharat)

ठंड से बचाव, खानपान में मामूली बदलाव

शहडोल जिले में ठंड का कहर जारी है, ऐसे में न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है. लोग इस ठंड से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं. ऐसे में इस ठंड से बचाव के लिए आप अपनी दिनचर्या और खान-पान में मामूली बदलाव करके काफी हद तक ठंड से राहत पा सकते हैं. आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं, '' ठंड से बचने के लिए ठंड के मौसम में खानपान में अगर आप थोड़ी बहुत बदलाव करते हैं, जैसे खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल, लौंग व मुलेठी का इस्तेमाल तो ये शरीर को गर्म रखने के साथ इम्युनिटी को भी बढ़ाते हैं. काली मिर्च का यह भी फायदा है कि तीखेपन और गर्मी के लिए इसे आप लालमिर्च की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे लाल मिर्च के दुष्परिणाम भी नहीं होते.''

Cold Wave in Shahdol MP
जानें कैसे करें इस ठंड से बचाव (Etv Bharat)

ठंड से बचने शहडोल के लोकल नुस्खे

शहडोल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में यहां बीमारियों और उनसे बचाव के लिए लोकल, घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्के अपने जाते हैं. डॉक्टर अंकित नामदेव कहते हैं, '' कोशिश करें कि ज्यादा ठंड पड़ने पर हर दिन शहद का सेवन करें. सर्दी खांसी में शहद लाभकारी होता ही है, आयुर्वेद की कई दवाइयां शहद के साथ दी जाती हैं. सुबह के समय में एक चम्मच शहद का सेवन करें, इससे शरीर गर्म बना रहेगा, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है. इसके अलावा केसर के भी शरीर को गर्म रखने का काम करता है. केसर को दूध में उबाल कर इसमें ड्रायफ्रूट्स डालकर ले सकते हैं.''

यह भी पढ़ें-

शहडोल में इन दिनों लोग तुलसी और अदरक वाली चाय भी जमकर पी रहे हैं. सर्दियों में इससे सेहत दुरुस्त रहती है और शरीर भी गर्म रहता है. छोटी-मोटी बीमारियों से भी तुलसी बचाव करने में सक्षम होती है. डॉक्टर अंकति आगे कहते हैं, '' भीषण ठंड में अदरक का इस्तेमाल भी अपने खान-पान में बढ़ा देना चाहिए. इसे चाय में, चटनी में या सब्जियों में ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सभी चीजें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर सर्दी-खांसी और वायरल से बचाती हैं और शरीर को गर्म भी रखती हैं.''

TAGGED:

SHAHDOL NEWS HINDI
MADHYA PRADESH NEWS
MP WEATHER UPDATE
SHAHDOL WEATHER NEWS
EXTREME COLD WAVE IN SHAHDOL MP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.