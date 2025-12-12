ETV Bharat / state

222kmph की रफ्तार वाली जेट स्ट्रीम से खून जमा देने वाली सर्दी, पचमढ़ी जितना ठंडा हुआ इंदौर

जानें क्या होती है जेट स्ट्रीम और इसका मध्य प्रदेश पर असर ( Getty Images )

मौसम विभाग के मुताबिक वायुमंडल में 12 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम तूफानी रफ्तार से बह रही है. इन बर्फीली हवाओं की रफ्तार 222 किमी/घंटा तक पहुंच गई है, जिसका सीधा असर मध्य भारत और खासतौर पर मध्य प्रदेश पर पड़ रहा है. बीते 24 घंटो से 25 से अधिक शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है. भोपाल और इंदौर में न्यूनतम तापमान औसत से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

भोपाल : मध्यप्रदेश में पहाड़ी राज्यों से आ रही उत्तरी हवाओं और जेट स्ट्रीम की वजह से ठंड का थर्ड डिग्री टार्चर चल रहा है. प्रदेश के 25 से अधिक शहरों का न्यूनतम तापमान बीती रात 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. भोपाल-इंदौर में शीत लहर देखने को मिली. शुक्रवार को भी मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना जताई है. मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, राजगढ़, सीहोर और शाजापुर जिले में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है. यहां का न्यूनतम तापमान औसत से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है.

गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात प्रदेश में न्यूनतम तामपान पचमढ़ी, इंदौर और राजगढ़ में दर्ज किया गया. इन तीनों का शहरों का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि गुरुवार को दिन में अधिकतम तापमान नर्मदापुरम में 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मध्य प्रदेश के 25 से ज्यादा शहर शीत लहर की चपेट में (Getty Images)

इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, खजुराहो समेत कई शहरों में शीत लहर चल रही है. नौगांव में बीती रात 6.4, उमरिया में 6.6, भोपाल में 6.5, रीवा में 7, जबलपुर में 8.4, उज्जैन में 9, ग्वालियर में 9.1 और सिवनी 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा.

222 की रफ्तार से चल रही जेट स्ट्रीम (प्रतीकात्मक तस्वीर) (IMD)

शनिवार से मिल सकती है थोड़ी राहत

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया, '' उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जेट स्ट्रीम का असर बना हुआ है. यह जमीन से 12.6 किलोमीटर ऊपर 204 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, जो 222kmph की रफ्तार तक पहुंच रही है. इसकी वजह से मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है. भोपाल-इंदौर समेत अन्य जिलों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है. शनिवार को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के कारण ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है.''

मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

शहडोल में 3 डिग्री तक गिरा पारा, लोकल नुस्खे करेंगे भीषण ठंड से बचाव, अभी करें नोट

मध्य प्रदेश में ठंड तोड़ रही रिकॉर्ड, 2 दिन की राहत के बाद फिर किटकिटाएंगे दांत

दिसंबर में फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, '' हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर और उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है. इन क्षेत्रों से आने वाली उत्तरी हवाएं मध्यप्रदेश में भी ठंडी हवाएं लेकर आ रही हैं, जिससे मध्यप्रदेश में तेज ठंड पड़ती है. वहीं, इस बार जेट स्ट्रीम भी बनी हुई है. ऐसे में दिसंबर के महीने में अच्छी ठंड देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालयीन क्षेत्रों में असर करेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी की उम्मीद है.''