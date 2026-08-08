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दूसरी महिला के घर पति को देख भड़की पत्नी, धक्का देने के बाद युवक की मौत, आरोपी पत्नी हिरासत में

दूसरी महिला के घर पति को देख भड़की पत्नी, धक्का देने के बाद युवक की मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बिशुनपुर के तिलवनडाँड़ गांव के पिपरपारा में युवक की मौत की सूचना पुलिस को मिली थी. प्रारंभिक जांच के अनुसार मृतक की पहचान जयवीर सिंह के रूप में हुई. उसकी पत्नी का नाम बबली सिंह बताया गया है. पुलिस के मुताबिक, बबली को अपने पति पर शक था कि उसका पड़ोस में रहने वाली एक विधवा महिला से संबंध है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद होने की जानकारी सामने आई है.

कोरिया. जिले में पति-पत्नी के बीच चरित्र शंका को लेकर हुए विवाद के बाद युवक की मौत का मामला सामने आया है. विवाद के दौरान पत्नी ने पति को धक्का दिया जिसके बाद वह पत्थर पर गिरकर घायल हो गया. कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पत्नी ने पति को दूसरी महिला के घर में देख लिया था. मामला चरचा थाना इलाके का है.

बताया जा रहा है कि 6 अगस्त को बबली राशन दुकान से लौट रही थी. इसी दौरान उसे शक हुआ कि जयवीर पड़ोस की महिला के घर में है. वह तलाश करते हुए वहां पहुंची, जहां जयवीर कथित तौर पर मौजूद मिला. पति को दूसरी महिला के घर में देखकर बबली नाराज हो गई. दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई और विवाद बढ़ गया.

धक्का लगने से पत्थर पर गिरा पति

विवाद के दौरान बबली ने जयवीर को धक्का दे दिया. धक्का लगने से जयवीर मुंह के बल पत्थर पर जा गिरा. उसके सिर और चेहरे पर चोट आई और वह बेहोश हो गया. घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायल जयवीर को उसके घर पहुंचाया गया. कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई.

भाई ने पुलिस को दी सूचना

जयवीर की हालत देखने के बाद उसके भाई रंजीत सिंह ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. इसके बाद मामले की सूचना चरचा थाना पुलिस को दी गई और आरोपी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई. सूचना मिलने पर चरचा थाना प्रभारी उप निरीक्षक बालेश्वर महानंदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

पत्नी हिरासत में, BNS की धारा 103(3) में मामला

थाना प्रभारी उप निरीक्षक बालेश्वर महानंदी के अनुसार मामले में आरोपी बबली सिंह के खिलाफ अपराध क्रमांक 117/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(3) में मामला दर्ज किया गया है. महिला पुलिसकर्मियों की मदद से बबली को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की वजह

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर मामला पति-पत्नी के बीच विवाद और मारपीट से जुड़ा दिखाई दे रहा है. हालांकि, जयवीर की मौत का वास्तविक कारण क्या था, इसका स्पष्ट पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और लोगों के बयानों का मिलान कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.