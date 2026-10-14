Durga Puja: झारखंड पुलिस ने तैनात किए 500 से अधिक लाठी बल, 14 से 23 अक्टूबर तक रहेंगे मुस्तैद
झारखंड पुलिस ने दुर्गा पूजा को लेकर राज्य में 500 से अधिक अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 11:31 AM IST
रांची: दुर्गा पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार, 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षित लाठी बल, वाहिनी के जवानों और मुख्यालय लाठी बल की तैनाती की गई है.
किस क्षेत्र में कितने जवानों की तैनाती
पुलिस मुख्यालय के संशोधित आदेश में रांची, पलामू, बोकारो, हजारीबाग, दुमका और चाईबासा क्षेत्रों में अतिरिक्त बल की तैनाती का निर्देश दिया गया है.
- रांची क्षेत्र: झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप)-6 के 50 प्रशिक्षित लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है.
- पलामू क्षेत्र: जैप-1 के 50 लाठी बल तैनात किए गए हैं.
- बोकारो क्षेत्र: जैप-6 के 50 प्रशिक्षित लाठी बल की तैनाती की गई है.
- हजारीबाग क्षेत्र: एसआईआरबी-2 के 50 लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है.
- दुमका क्षेत्र: जैप-1 की आरएपी-5 कंपनी को अस्थायी कैंप के साथ तैनात किया गया है.
- चाईबासा क्षेत्र: जैप-6 के 50 प्रशिक्षित लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है.
- पुलिस मुख्यालय, रांची: मुख्यालय के नियंत्रण में 50 मुख्यालय लाठी बल को रिजर्व के रूप में रखा गया है. इनका कैंप जैप-1, डोरंडा, रांची में रहेगा.
हजारीबाग और मुख्यालय में अतिरिक्त व्यवस्था
आदेश में हजारीबाग जिले के पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में एसआईआरबी-2 के 50 लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. वहीं, पुलिस मुख्यालय रांची के नियंत्रण में 50 मुख्यालय लाठी बल रिजर्व में रहेंगे. इनका अस्थायी कैंप डोरंडा स्थित जैप-1 परिसर में निर्धारित किया गया है.
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि ये बल 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक प्रतिनियुक्ति अवधि में उपलब्ध रहेंगे. जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल विधि-व्यवस्था संभालने और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जा सकेगा.
भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी
दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों, प्रमुख चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विधि-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है. ऐसे में अतिरिक्त लाठी बल की प्रतिनियुक्ति से संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
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