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Durga Puja: झारखंड पुलिस ने तैनात किए 500 से अधिक लाठी बल, 14 से 23 अक्टूबर तक रहेंगे मुस्तैद

राज्य में तैनात किए गए अतिरिक्त बल ( ETV BHARAT )

रांची: दुर्गा पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार, 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षित लाठी बल, वाहिनी के जवानों और मुख्यालय लाठी बल की तैनाती की गई है.

किस क्षेत्र में कितने जवानों की तैनाती