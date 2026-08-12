रक्षाबंधन पर यूपी में 26 से 31 अगस्त तक चलेंगी अतिरिक्त बसें, 1800 किमी संचालन पर ड्राइवर-कंडक्टर को ₹1200 प्रोत्साहन
मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि छह दिनों के लिए अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 7:34 PM IST
लखनऊ : रक्षाबंधन पर्व की तैयारियों को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त बसें चलाने का प्रबंध किया है. आगामी 26 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरे प्रदेश में अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगे, जिससे यात्रियों को आवागमन में कोई कठिनाई न हो. गौरतलब है कि आगामी 28 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व के पूर्व एवं समाप्ति के पश्चात यात्रियों का आवागमन अधिक रहता है. इसे देखते हुए 26 अगस्त से 31 अगस्त तक छह दिनों के लिए यात्रियों को अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाएगा.
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पर्व अवधि में परिवहन निगम की शत-प्रतिशत बसों को ऑन-रोड किया जाए. उन्होंने कहा कि लोग रक्षाबंधन पर्व पर पूर्वी क्षेत्र के लिए अधिक यात्रा करते हैं. इसके दृष्टिगत पूर्वी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने सभी बसों एवं बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, पीने के लिए स्वच्छ जल इत्यादि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.
परिवहन निगम के निदेशक प्रभु एन. सिंह ने समस्त क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकतानुसार दिल्ली से मुरादाबाद-बरेली होते हुए पूर्वी क्षेत्रों के लिए गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली क्षेत्र के संचालन का वर्तमान प्रबंध शिथिल किया जाए. इसी प्रकार दिल्ली से अलीगढ़-कानपुर होते हुए पूर्वी क्षेत्रों के लिये अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा व इटावा क्षेत्र के लिए संचालन के वर्तमान प्रबंध को शिथिल किया जाए.
पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से यदि पश्चिम के क्षेत्रों के लिए प्रारम्भिक प्वाइंटस से 60 प्रतिशत से अधिक यात्री लोड मिलता है, तो सभी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सेवाएं संचालित कर सकते हैं, परंतु यह प्रतिबंध रहेगा कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन से उक्त मार्ग का लोड फैक्टर ब्रेक-ईवन के समतुल्य अगर नहीं प्राप्त होता है, उस पर संचालन न किया जाए.
एमडी ने निर्देश दिए हैं कि बसों में आवश्यक कल पुर्जे एवं एसेम्बलीज की व्यवस्था पूर्व से आवश्यकतानुसार कर ली जाए. परिवार में किसी की मृत्यु या स्वयं की बीमारी जैसी अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर बस संचालन से संबंधित अधिकारियों, पर्यवेक्षकों/ चालकों/परिचालकों एवं अन्य कर्मचारियों को उक्त अवधि में कोई भी अवकाश/साप्ताहिक विश्राम/डीडीआर स्वीकृत न किया जाए.
छह दिन की अवधि में 1800 किलोमीटर बस संचालन पूरा करने वाले चालक-परिचालकों को 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। संविदा चालक-परिचालकों को 1800 किलोमीटर से अधिक संचालन पर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 55 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से राशि मिलेगी। कार्यशाला के तकनीकी कर्मचारियों को छह दिन उपस्थित रहने पर 500 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए सेवा का लोड फैक्टर 64 प्रतिशत से अधिक होना जरूरी होगा।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि पर्व अवधि में (06 दिन) प्रोत्साहन योजना प्रभावी रहेगी. उन्होंने कहा कि पर्व अवधि में 1800 किलोमीटर बर संचालन पूरा करने वाले चालक-परिचालकों को 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. संविदा चालक-परिचालकों को 1800 किलोमीटर से अधिक संचालन पर अतिरिक्त किलोमीटर के लिये अतिरिक्त रूप से 55 पैसे प्रति किमी देय होगा.
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