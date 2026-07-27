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बिहार के पर्यटन मंत्री के बेटे को धमकी, मांगी 50 लाख की रंगदारी.. तीन गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में मंत्री के बेटे सहित तीन बीजेपी नेताओं से दो करोड़ की रंगदारी मांगने वाले गिरोह के तीन शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

BIHAR MINISTER SON CYBER EXTORTION
पर्यटन मंत्री के बेटे को धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 2:26 PM IST

4 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों के एक गैंग द्वारा भाजपा नेताओं को धमकी देकर करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. मामले में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने चार आरोपियों की पहचान कर तीन को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही फरार एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

पर्यटन मंत्री के बेटे को धमकी: दरअसल, बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे सह भाजपा नेता कृष्ण मुरारी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में एसआईटी गठित की गई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि 21 से 24 जुलाई के बीच एक ही मोबाइल नंबर 8476841620 से जिले के तीन भाजपा नेताओं को व्हाट्सएप पर धमकी भरे संदेश भेजकर कुल दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी.

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एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित (ETV Bharat)

दहशत का माहौल: इस घटना से जिले में दहशत का माहौल बन गया. पुलिस की तकनीकी जांच में पता चला कि उक्त मोबाइल नंबर किसी आमिर रजा के नाम से प्रदर्शित हो रहा है. इसी नंबर से पर्यटन मंत्री के पुत्र कृष्ण मुरारी, साहेबगंज के जिला पार्षद एवं भाजपा नेता इंजीनियर राजेश सहनी तथा ब्रह्मपुरा निवासी भाजपा नेता रंजीत सहनी को धमकी भरे संदेश भेजे गए.

व्हाट्सएप पर धमकी भरा संदेश: घटना को लेकर पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पुत्र कृष्ण मुरारी ने सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 24 जुलाई की रात करीब 10:20 बजे उनके व्हाट्सएप पर संदेश आया. संदेश भेजने वाले ने खुद को मुंबई से संचालित एक गैंग का सदस्य बताते हुए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद उन्होंने पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की.

एक नंबर से तीन धमकियां: पुलिस के अनुसार एक ही नंबर से तीन अलग-अलग मामलों में रंगदारी मांगी गई-

  • 21 जुलाई: ब्रह्मपुरा के भाजपा नेता रंजीत सहनी से 50 लाख रुपये
  • 24 जुलाई: साहेबगंज के जिला पार्षद एवं भाजपा नेता इंजीनियर राजेश सहनी से 1 करोड़ रुपये
  • 24 जुलाई: पर्यटन मंत्री के पुत्र कृष्ण मुरारी से 50 लाख रुपये

एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित: एक ही व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल होने के कारण पुलिस ने इसे संगठित साइबर रंगदारी गिरोह की साजिश मानते हुए अपनी जांच तेज कर दी. एसएसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने चार आरोपियों की पहचान की. गिरफ्तार आरोपियों में कुढ़नी थाना क्षेत्र के किशुनपुर बलौर निवासी जिला परिवहन कार्यालय (DTO) में संविदा कर्मी अमन प्रकाश, ब्रह्मपुरा निवासी पवन सहनी, कांटी निवासी कन्हाई कुमार शामिल हैं.

पटना में भी दी धमकी: प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि यही गिरोह पटना में एक विधायक, डॉक्टर और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी रंगदारी की धमकी भेज चुका है. पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है. साथ ही एक फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारारी कर रही है.

पहले भी मिली थी धमकी: पुलिस के अनुसार कृष्ण मुरारी को 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले भी 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगते हुए धमकी मिली थी. उस मामले में जांच हुई थी, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी.

एसएसपी का बयान: मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर एसआईटी का गठन किया गया था. जांच के दौरान गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है और जल्द ही मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा.

"मामले में एसआईटी का गठन किया गया था. जांच के दौरान गिरोह के कुछ सदस्य गिरफ्तार किए गए है. पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा."- कांतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी, मुजफ्फरपुर

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