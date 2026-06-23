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विदेशी नंबरों से रंगदारी कॉल, दहशत में चंडीगढ़ के कारोबारी, जानकी दास हत्याकांड के बाद बढ़ा खौफ, गवर्नर से लगाएंगे सुरक्षा की गुहार

जानकी दास हत्याकांड के बाद बढ़ा खौफ ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में सेक्टर-11 स्थित श्री कुमार केमिस्ट के कैशियर जानकी दास की हत्या के बाद कारोबारी वर्ग अभी सामान्य स्थिति में लौट भी नहीं पाया था कि अब रंगदारी की धमकियों ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है. शहर के कई बड़े व्यापारियों को विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज भेजकर करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगे जाने के दावे सामने आए हैं. इससे शहर के प्रमुख बाजारों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है. कई बाजारों के कारोबारी निशाने पर: व्यापारियों के अनुसार सेक्टर-11, सेक्टर-16 और सेक्टर-19 समेत कई बाजारों में पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. कॉल करने वाले खुद को गैंगस्टर बताते हैं और पैसे नहीं देने पर जान से मारने या गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं. कुछ कारोबारियों का दावा है कि उनसे पांच-पांच करोड़ रुपये तक की रंगदारी मांगी गई है. दहशत में चंडीगढ़ के कारोबारी (ETV Bharat) शिकायत करने से भी डर रहे व्यापारी: धमकियों के बाद कई कारोबारी खुलकर सामने आने से बच रहे हैं. उनका कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद वे औपचारिक शिकायत दर्ज कराने से डर रहे हैं. व्यापारियों को आशंका है कि उनकी पहचान सार्वजनिक होने पर वे अपराधियों के सीधे निशाने पर आ सकते हैं. यही वजह है कि कई लोग चुप्पी साधे हुए हैं. जानें क्या बोले व्यापारी: चंडीगढ़ व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने कहा कि, "व्यापारियों में भय का माहौल है. हम जल्द ही राज्यपाल एवं प्रशासक से मुलाकात कर सुरक्षा बढ़ाने, नियमित पुलिस गश्त और पूरे रंगदारी नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे."वहीं, चंडीगढ़ के व्यापारी चिरंजीव सिंह ने कहा कि, "विदेशी नंबरों से लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. व्यापारी वर्ग बेहद डरा हुआ है. प्रशासन को जल्द प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि व्यापारियों का भरोसा कायम रह सके."