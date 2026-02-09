'जीना चाहते हो तो दो दिन में पैसे तैयार रखो...' आरजू बिश्नोई के नाम पर कारोबारियों से दो करोड़ की रंगदारी मांगी
मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों परिवादी दीपक और मनीष को सुरक्षा के लिए दो गनमैन उपलब्ध कराए गए.
Published : February 9, 2026 at 11:02 AM IST
जोधपुर : रायसिंह नगर पुलिस की ओर से हाल ही में जोधपुर से भेजी गई 91 लाख नकदी जब्त की थी, जो गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई आरजू तक पहुंचने वाली थी. इसकी अभी जांच चल रही है. इस बीच जोधपुर में ही आरजू विश्नोई की ओर से दो लोगों से दो करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और धमकी देने का मामला सामने आया है. ये मामला चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में दर्ज हुआ है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान के निर्देश पर दोनों को गनमैन उपलब्ध करवाए गए हैं. थानाधिकारी ईश्वर पारीक का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.
जीना चाहते हो तो 48 घंटे में 2 करोड़ दो : चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र निवासी कारोबारी दीपक और मनीष ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल पर 6 फरवरी की रात करीब 10 बजे इंटरनेट कॉल (वीपीएन के जरिए) आए थे. कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरजू बिश्नोई बताया. कॉलर ने 48 घंटों में 2 करोड़ मांगे, यह भी साफ कर दिया कि पैसे नहीं मिले तो अंजाम भुगतना पड़ेगा. उसने धमकी दी थी कि 'जीना चाहते हो तो दो दिन में पैसे तैयार रखो, दो दिन बाद फिर कॉल करूंगा'. इसके बाद मनीष और दीपक पुलिस के पास पहुंचे. मामला पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में आया तो दीपक और मनीष को सुरक्षा के लिए दो गनमैन उपलब्ध कराए गए. हालांकि, अब कोई अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है.
2017 में पहली बार हुई लॉरेंस गैंग की मारवाड़ में एंट्री : जोधपुर में 2017 में लॉरेंस के गुर्गों ने पहली बार रंगदारी वसूलने के लिए अपने पांव पसारे थे. यहां पर एक डॉक्टर व ट्रेवलर्स के घर पर फायरिंग कर उनसे रंगदारी देने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया और लॉरेंस के स्थानीय गुर्गों को पकड़ लिया. धमकी का सिलसिला फिर भी जारी रहा. इस दौरान ही एक गुर्गे ने वसूली के लिए सरदारपुरा सी रोड पर बीच बजार वासुदेव इसरानी की गोली माकर कर हत्या कर दी थी.
लॉरेंस को लाए वारंट पर जोधपुर : जोधपुर पुलिस ने वासुदेव इसरानी हत्या कांड में लॉरेंस का भी आरोपी बनाकर उसकी चुनौती को स्वीकारा. हत्या करने वाले को पकड़ा. लॉरेंस को प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब से जोधपुर लाया गया. शास्त्री नगर थाने में उससे पूछताछ की गई. दो से तीन मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए. इसके बाद कई दिनों तक लॉरेंस जोधपुर में जेल में रहा, लेकिन जेल में रहने के दौरान उसने अपना यहां नेटवर्क तैयार कर लिया. जोधपुर जेल में रहते हुए ही लॉरेंस को एक दिन जब कोर्ट पेशी पर लाया गया तो उसने मीडिया के सामने कहा कि सलमान खान ने हिरण मारने के बाद समाज से माफी नहीं मांगी, इसलिए हम उसे खत्म करेंगे. इसके बाद से लॉरेंस गैंग कई बार सलमान खान को धमकी दे चुकी है.