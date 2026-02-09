ETV Bharat / state

'जीना चाहते हो तो दो दिन में पैसे तैयार रखो...' आरजू बिश्नोई के नाम पर कारोबारियों से दो करोड़ की रंगदारी मांगी

चौपसानी थाने में मामला दर्ज ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : रायसिंह नगर पुलिस की ओर से हाल ही में जोधपुर से भेजी गई 91 लाख नकदी जब्त की थी, जो गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई आरजू तक पहुंचने वाली थी. इसकी अभी जांच चल रही है. इस बीच जोधपुर में ही आरजू विश्नोई की ओर से दो लोगों से दो करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और धमकी देने का मामला सामने आया है. ये मामला चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में दर्ज हुआ है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान के निर्देश पर दोनों को गनमैन उपलब्ध करवाए गए हैं. थानाधिकारी ईश्वर पारीक का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. जीना चाहते हो तो 48 घंटे में 2 करोड़ दो : चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र निवासी कारोबारी दीपक और मनीष ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल पर 6 फरवरी की रात करीब 10 बजे इंटरनेट कॉल (वीपीएन के जरिए) आए थे. कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरजू बिश्नोई बताया. कॉलर ने 48 घंटों में 2 करोड़ मांगे, यह भी साफ कर दिया कि पैसे नहीं मिले तो अंजाम भुगतना पड़ेगा. उसने धमकी दी थी कि 'जीना चाहते हो तो दो दिन में पैसे तैयार रखो, दो दिन बाद फिर कॉल करूंगा'. इसके बाद मनीष और दीपक पुलिस के पास पहुंचे. मामला पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में आया तो दीपक और मनीष को सुरक्षा के लिए दो गनमैन उपलब्ध कराए गए. हालांकि, अब कोई अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है. पढ़ें. पूर्व सभापति संदीप शर्मा को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी, करोड़ों की रंगदारी मांगी, मामला दर्ज