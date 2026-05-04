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पानीपत में कांग्रेस नेता सचिन कुंडू से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस

गंभीर परिणाम भुगतने की धमकीः जानकारी के अनुसार, सचिन कुंडू को एक कॉल के जरिए 5 करोड़ की रंगदारी देने की मांग की गई. कॉल करने वालों ने साफ तौर पर धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

पानीपत: 2024 में पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता सचिन कुंडू से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. बदमाशों ने रकम न देने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है. घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस ने कुंडू को दी सुरक्षा: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और कुंडू को सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है. पुलिस अब उस नंबर की जांच में जुटी है, जिससे कॉल की गई थी.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने बताया कि "हाल के दिनों में "इस तरह की कई धमकी भरी कॉल सामने आई हैं, जिनमें से अधिकतर जांच में फर्जी पाई गई हैं. उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर हर मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है."

विदेशी नंबरों से कॉल आने का है ट्रेंड: डीएसपी के अनुसार, “अब तक जितनी भी ऐसी कॉल आई हैं, वे ज्यादातर विदेशी नंबरों से आई हैं. इस मामले में भी नंबर की जांच की जा रही है और सच्चाई सामने लाई जाएगी.” पुलिस का कहना है कि "मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच के जरिए कॉल की लोकेशन और आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. अब तक इस तरह के ज्यादातर थ्रेट कॉल फर्जी निकले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की गई है. विदेशी नंबरों से कॉल आने का ट्रेंड है, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं."