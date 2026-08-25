जींद में डॉक्टर से मांगी थी एक करोड़ की रंगदारी, उत्तर प्रदेश निवासी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार
डॉक्टर से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में जींद पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : August 25, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 5:59 PM IST
जींदः सीआईए स्टाफ जींद ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर डॉक्टर से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और रकम नहीं देने पर पिस्तौल से जान से मारने की धमकी दी थी.
डॉ. आशीष जैन को रंगदारी नहीं देने पर जान मारने की मिली थी धमकीः जींद के उप पुलिस अधीक्षक ऋषभ सौढ़ी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर मामले में विस्तार से जानकारी दी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सचिन निवासी पिपरिया, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) और सौरभ निवासी धर्मखेड़ी, हांसी के रूप में हुई है. 21 अगस्त 2026 को सचिन निवासी बनियाखेड़ा, जो सहायक स्टाफ के तौर पर डॉ. आशीष जैन बाल धर्मार्थ जींद के साथ कार्यरत है, ने चौकी रोहतक रोड में शिकायत दी थी. शिकायत में बताया गया कि उसके मोबाइल फोन पर अज्ञात नंबर से मैसेज आया, जिसमें डॉ. आशीष जैन से आठ दिन के भीतर एक करोड़ रुपये देने की मांग की गई. रकम नहीं देने पर पिस्तौल से जान से मारने की धमकी दी गई.
24 अगस्त को हुई थी सचिन की गिरफ्तारीः शिकायत के आधार पर थाना शहर जींद में 22 अगस्त 2026, धारा 308(5), 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले की जांच सीआईए स्टाफ जींद को सौंपी गई. सीआईए टीम ने तकनीकी जांच और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 24 अगस्त को सचिन को गिरफ्तार किया. पूछताछ और उसकी निशानदेही के आधार पर पुलिस ने 25 अगस्त को सौरभ को भी गिरफ्तार कर लिया.
जींद पुलिस ने आम लोगों से की अपीलः जींद के उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया है. मामले में आगामी जांच और कानूनी कार्रवाई नियमानुसार जारी है. जींद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी तरह की आपराधिक या अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके.