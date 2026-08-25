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जींद में डॉक्टर से मांगी थी एक करोड़ की रंगदारी, उत्तर प्रदेश निवासी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

डॉक्टर से रंगदारी मांगने के आरोप में उत्तर प्रदेश निवासी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

जींदः सीआईए स्टाफ जींद ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर डॉक्टर से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और रकम नहीं देने पर पिस्तौल से जान से मारने की धमकी दी थी. डॉ. आशीष जैन को रंगदारी नहीं देने पर जान मारने की मिली थी धमकीः जींद के उप पुलिस अधीक्षक ऋषभ सौढ़ी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर मामले में विस्तार से जानकारी दी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सचिन निवासी पिपरिया, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) और सौरभ निवासी धर्मखेड़ी, हांसी के रूप में हुई है. 21 अगस्त 2026 को सचिन निवासी बनियाखेड़ा, जो सहायक स्टाफ के तौर पर डॉ. आशीष जैन बाल धर्मार्थ जींद के साथ कार्यरत है, ने चौकी रोहतक रोड में शिकायत दी थी. शिकायत में बताया गया कि उसके मोबाइल फोन पर अज्ञात नंबर से मैसेज आया, जिसमें डॉ. आशीष जैन से आठ दिन के भीतर एक करोड़ रुपये देने की मांग की गई. रकम नहीं देने पर पिस्तौल से जान से मारने की धमकी दी गई.