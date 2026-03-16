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बोकारो में व्यवसायी से मांगी गई पांच करोड़ रुपये की रंगदारी, पुलिस से सुरक्षा की गुहार

बोकारो में एक व्यवसायी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है. पुलिस जांच में जुट गई है.

EXTORTION MONEY
बोकारो स्टील सिटी थाना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 16, 2026 at 5:08 PM IST

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बोकारो: जिले के एक व्यवसायी से माफियाओं द्वारा रंगदारी की मांग की है. मां मैहर स्टील के प्रोपराइटर रितेश सिंह से व्हाट्सएप के जरिए 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है. अमन साहू गिरोह ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए रितेश सिंह से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है.

गिरोह के एक सदस्य प्रकाश शुक्ला ने व्हाट्सएप के जरिए यह रंगदारी मांगी है. उसके द्वारा रितेश सिंह, उनके सहयोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को धमकी दी गई है कि अगर रंगदारी की रकम नहीं दी गई, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा. यह धमकी कल दोपहर 1:00 बजे मिली, ठीक उस समय जब रितेश सिंह दिल्ली से रांची के लिए उड़ान भरने वाले थे. धमकी भरा मैसेज मिलने पर, रितेश सिंह ने प्रशासन से अपने और अपने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की. उन्होंने इस मामले में बोकारो स्टील सिटी थाने में एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है.

कारोबारी और डीएसपी का बयान (Etv Bharat)

इस घटना के संबंध में मीडिया से बात करते हुए, रितेश सिंह ने बताया कि रंगदारी मांगने वाले प्रकाश शुक्ला ने अपने बॉस राहुल दुबे और मयंक सिंह के आदेश पर रंगदारी की मांग की है. रितेश ने बताया कि फोन करने वाले ने कहा, "झारखंड में तुम्हारा बहुत काम चलता है, तुमने शराब और स्क्रैप से बहुत कमाई की है. हमें मैनेज करो, तुम्हें 5 करोड़ रुपये देने होंगे, नहीं तो तुम्हारी काली गाड़ी को लाल कर देंगे."

इसके कुछ ही देर बाद, एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था, "तुम्हारा राउरकेला में भी काम चलता है. अब हमें तुमसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हम या तो तुम्हें मारेंगे या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को." रितेश ने आगे कहा, इसी मामले को लेकर हम थाना में आवेदन देने आए हैं.

रंगदारी की धमकी को लेकर सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि रितेश सिंह ने सिटी थाने में एक लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे रंगदारी मांगी गई है. इस संदर्भ में हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे, जांच के बाद ही इसमें कुछ भी बताया जाएगा.

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