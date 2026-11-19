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यूपी पुलिस भर्ती में मेडिकल पास कराने के नाम पर वसूली, PAC सिपाही समेत तीन पर FIR दर्ज

गाजियाबाद में अवैध वसूली का मामला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण में पास कराने के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है. मामले को लेकर 47वीं वाहिनी पीएसी में तैनात आरक्षी प्रधान लिपिक और एक बाहरी व्यक्ति के खिलाफ कवि नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि मेडिकल परीक्षण में पास करने के नाम पर पैसों की मांग की गई थी.