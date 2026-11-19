यूपी पुलिस भर्ती में मेडिकल पास कराने के नाम पर वसूली, PAC सिपाही समेत तीन पर FIR दर्ज
विवेचना के क्रम में तीन अभियुक्त चेतन, सुंदर सिंह एवं रईस खान को हिरासत में लिया गया है. अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है.
Published : November 19, 2026 at 6:13 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण में पास कराने के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है. मामले को लेकर 47वीं वाहिनी पीएसी में तैनात आरक्षी प्रधान लिपिक और एक बाहरी व्यक्ति के खिलाफ कवि नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि मेडिकल परीक्षण में पास करने के नाम पर पैसों की मांग की गई थी.
मिली जानकारी के मुताबिक, आरक्षी रहीश खान और प्रधान लिपिक सुंदर सिंह ने चेतन के साथ मिलकर सरकारी कार्य में बाधा डालने और अनुचित तरीके से वसूली की योजना बनाई थी. एफआईआर के मुताबिक, 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया 14 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है. इसी दौरान 17 नवंबर को पीएससी अधिकारियों को सूचना मिली कि मेडिकल परीक्षण में पास करने के नाम पर अभ्यर्थी और उनके परिवार वालों को फोन कर पैसे मांगे जा रहे हैं.
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सर्विलांस सेल गाजियाबाद से मोबाइल नंबर की जानकारी निकलवाई गई. जांच में मोबाइल नंबर का इस्तेमाल चेतन पुत्र ओमवीर द्वारा किए जाने की जानकारी सामने आई. पूछताछ के दौरान चैतन ने बताया कि 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में नियुक्त आरक्षी रहीश खान उसका मित्र है और उसके साथ पढ़ता था. आरोप है कि रहीश खान ने उसे मेडिकल परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची समेत विभिन्न विवरण उपलब्ध कराए थे. इसके बाद अभ्यर्थी और उनके परिजनों को फोन कर मेडिकल परीक्षा में पास करने के नाम पर पैसों की मांग की गई थी.
सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर अभय राजेन्द्र डागा ने बताया कि 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में 14 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक अभ्यर्थियों के मेडिकल एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है. 17 नवंबर को थाना कविनगर पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक मोबाइल नंबर से अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को फोन कर मेडिकल एग्जामिनेशन में पास कराने के एवज में पैसे की मांग की गई. प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. विवेचना के क्रम में तीन अभियुक्त चेतन, सुंदर सिंह एवं रईस खान को हिरासत में लिया गया है. अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है.
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