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जमीन कारोबारी से 20 हजार रुपए प्रति डिसमिल की मांगी रंगदारी, गैंगस्टर राहुल समेत कई पर केस दर्ज

रांची में एक जमीन कारोबारी से राहुल दुबे के नाम पर रंगदारी मांगी गई है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 10, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
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रांची: पूरे झारखंड में रंगदारी का कारोबार बेखौफ चल रहा है. प्रिंस खान और राहुल सिंह जैसे कुख्यात खुलेआम रंगदारी की डिमांड कर रहे हैं. अब तो अपराधी जमीन कारोबार में भी अपना हिस्सा मांगने पर उतर आए हैं. ताजा मामला रांची के डोरंडा इलाके का है. डोरंडा के रहने वाले एक जमीन कारोबारी से गैंगस्टर राहुल दुबे के नाम पर जमीन बिक्री के एवज में 20 हजार प्रति डिसमिल की मांग की गई है.

क्या है पूरा मामला

रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा निवासी जमीन कारोबारी प्रदीप गोसाई से अपराधियों ने रंगदारी की मांग की है. रंगदारी नहीं देने पर उन्हें और उनके परिवार पर बम से हमला करने की धमकी दी गई है. रंगदारी मांगने का आरोप गैंगस्टर राहुल दुबे गैंग पर लगा है. इस संबंध में प्रदीप गोसाई ने राहुल दुबे, अमन साहू, मयंक सिंह और प्रकाश शुक्ला के खिलाफ डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

प्रदीप द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि 6 मई को एक व्यक्ति ने उनके व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा. मैसेज भेजने वाले ने खुद को गैंगस्टर राहुल दुबे बताया. मैसेज में उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने, गोलीबारी एवं बमबारी कराने की धमकी दी गई है. मैसेज में उनकी गाड़ी का नंबर भी अंकित किया गया था. उसमें यह भी लिखा गया था कि उनकी गाड़ी पर बम एवं गोली से हमला कर क्षतिग्रस्त किया जाएगा. मैसेज में राहुल दुबे, अमन साहू, मयंक सिंह और प्रकाश शुक्ला का नाम लिखा हुआ था.

20 हजार प्रति डिसमिल मांगी गई रंगदारी

मैसेज में यह भी कहा गया कि उनकी 94 डिसमिल के अलावा कई जगहों पर भी जमीन है. प्रति डिसमिल 20 हजार रुपए के हिसाब से उनसे रंगदारी मांगी गई. प्रदीप ने पुलिस को बताया कि वह जमीन उनकी खतियानी है. धमकी मिलने के बाद वह थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया. जिसके तहत पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

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