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ज्वैलर को वॉइस नोट भेजकर मांगी पांच करोड़ की रंगदारी, रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण के नाम से धमकी

पुलिस थाना झोटवाड़ा ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में गैंगस्टर्स के नाम से धमकी भरे कॉल और मैसेज कर रंगदारी के लिए धमकाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में रहने वाले एक ज्वैलरी कारोबारी को रंगदारी के लिए धमकाने का मामला सामने आया है. ज्वैलर को रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग की ओर से वॉइस नोट भेजकर पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है. पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर झोटवाड़ा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले में अनुसंधान जारी है. 6 मई को मोबाइल पर आया वॉइस नोट : झोटवाड़ा थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के अनुसार, झोटवाड़ा में रहने वाले एक ज्वैलरी कारोबारी को रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग की ओर से एक बदमाश ने रंगदारी के लिए धमकी दी है. पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल पर 6 मई को एक वॉइस नोट आया. यह मैसेज भेजने वाले शख्स ने खुद को रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग का गुर्गा बताया. धमकी भरे नोट में पांच करोड़ की रंगदारी की डिमांड की गई गई है. पढ़ें: अजमेर में रोहित गोदारा गैंग के नाम पर रंगदारी- 'तुम्हारा भी रूलानिया जैसा ही हाल कर दूंगा'