ज्वैलर को वॉइस नोट भेजकर मांगी पांच करोड़ की रंगदारी, रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण के नाम से धमकी

ज्वैलर को वॉइस नोट भेजकर मांगी पांच करोड़ की रंगदारी, रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण के नाम से धमकी
कुचामनसिटी के एक भाजपा नेता को भी रंगदारी के लिए धमकाया था. धमकी के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन भी हुए थे.
Published : May 8, 2026 at 12:07 PM IST
जयपुर: राजस्थान में गैंगस्टर्स के नाम से धमकी भरे कॉल और मैसेज कर रंगदारी के लिए धमकाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में रहने वाले एक ज्वैलरी कारोबारी को रंगदारी के लिए धमकाने का मामला सामने आया है. ज्वैलर को रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग की ओर से वॉइस नोट भेजकर पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है. पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर झोटवाड़ा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले में अनुसंधान जारी है.
6 मई को मोबाइल पर आया वॉइस नोट : झोटवाड़ा थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के अनुसार, झोटवाड़ा में रहने वाले एक ज्वैलरी कारोबारी को रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग की ओर से एक बदमाश ने रंगदारी के लिए धमकी दी है. पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल पर 6 मई को एक वॉइस नोट आया. यह मैसेज भेजने वाले शख्स ने खुद को रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग का गुर्गा बताया. धमकी भरे नोट में पांच करोड़ की रंगदारी की डिमांड की गई गई है.
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अंजाम भुगतने की धमकी : धमकी भरा वॉइस नोट भेजने वाले शख्स ने पांच करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है. पीड़ित और उसके परिवार को जान से मारने की भी बात कही गई है. गैंग की ओर से धमकी मिलने के बाद परिवार दहशत में है. थानाधिकारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. इस मामले को लेकर साइबर एक्सपर्ट की मदद भी ली जा रही है.
भाजपा नेता को मिली कई बार धमकी: इससे पहले कुचामन निवासी एक भाजपा नेता को गैंग की ओर से रंगदारी के लिए धमकी भरा कॉल आया था. भाजपा नेता को दो-तीन बार धमकी भरा कॉल और मैसेज मिला. उन्होंने कुचामन और जयपुर के बनीपार्क थाने में इस संबंध में मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं. कुचामन में भाजपा नेता को धमकी मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए. पुलिस ने उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई है.