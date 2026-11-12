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बिहार में इंजीनियर से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी

इस घटना के सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है. जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर की शाम करीब पांच बजे कार्यपालक अभियंता को डाक के माध्यम से एक गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ. पत्र में भेजने वाले ने अपना नाम लोहा सिंह लिखा है. साथ ही मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड स्थित उनसर गांव का पता भी दर्ज किया गया है.

जान से मारने की धमकी

बताया जा रहा है कि धमकी भरे पत्र में खुद को भाकपा (माले) के तिरहुत प्रक्षेत्र का एरिया कमांडर बताते हुए एक करोड़ रुपये की मांग की गई है. पत्र में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित रकम नहीं दी गई तो कार्यपालक अभियंता को जान से हाथ धोना पड़ सकता है. जिस तरह का लेटर भेजा गया है. उससे वह काफी डरे सहमे हुए हैं.

पीड़ित ने थाने में दर्ज करायी शिकायत

पत्र मिलने के बाद राजेश कुमार चौधरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने पुलिस को धमकी भरे पत्र की फोटोकॉपी के साथ डाक विभाग की EMS ऑनलाइन ट्रैकिंग से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई है.