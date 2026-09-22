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महामंडलेश्वर गूगल गोल्डन बाबा को जान से मारने की धमकी!

अज्ञात नंबर से आया कॉल, मना करने पर परिवार को दी खत्म करने की धमकी.

3-4 किलो सोना पहनने वाले 'गूगल गोल्डन बाबा' से रंगदारी
3-4 किलो सोना पहनने वाले 'गूगल गोल्डन बाबा' से रंगदारी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 7:19 PM IST

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कानपुर: शहर के रावतपुर थाना क्षेत्र में गूगल गोल्डन बाबा से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. काकादेव निवासी महामंडलेश्वर मनोज कुमार सिंह उर्फ गोल्डन गिरी बाबा को फोन कर उनके शरीर पर मौजूद सोने की 10 फीसदी रंगदारी मांगी गई है.रंगदारी देने से साफ इनकार करने पर फोन करने वाले आरोपी ने महामंडलेश्वर और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी है. गोल्डन बाबा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.


किसने दी धमकी: महामंडलेश्वर मनोज सेंगर उर्फ गूगल गोल्डन बाबा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि, 15 सितंबर की दोपहर करीब 1:29 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई. फोन करने वाले शख्स ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन अभद्र और बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. कॉल करने वेक शख्स ने सीधे तौर पर कहा कि वह शरीर पर जितना भी सोना पहनते हैं, उसका 10 प्रतिशत हिस्सा उसे रंगदारी के रूप में देना होगा.

गूगल गोल्डन बाबा से मांगी 10% सोने की रंगदारी, FIR दर्ज
गूगल गोल्डन बाबा से मांगी 10% सोने की रंगदारी, FIR दर्ज (Photo Credit: ETV Bharat)

धमकी देने वाले मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री, स्क्रीनशॉट और बातचीत के अन्य साक्ष्य पूरी तरह सुरक्षित हैं. पुलिस प्रशासन से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.- महामंडलेश्वर मनोज सेंगर उर्फ गूगल गोल्डन बाबा



परिवार में खौफ: जब बाबा ने रंगदारी देने से साफ मना कर दिया, तो फोन करने वाला शख्स आपा खो बैठा और उसने जान से मारने की धमकी दे डाली. बाबा के मुताबिक आरोपी ने कहा कि, अगर मांगी गई रकम नहीं मिली तो उन्हें और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को मार दिया जाएगा.

पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिस मोबाइल नंबर से धमकी भरा फोन आया था, उसकी सर्विलांस और तकनीकी जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.- कमलेश राय, थाना प्रभारी, रावतपुर

इस धमकी भरे फोन के बाद से महामंडलेश्वर और उनका पूरा परिवार बेहद डरा हुआ और खौफजदा है.


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