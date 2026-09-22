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महामंडलेश्वर गूगल गोल्डन बाबा को जान से मारने की धमकी!

कानपुर: शहर के रावतपुर थाना क्षेत्र में गूगल गोल्डन बाबा से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. काकादेव निवासी महामंडलेश्वर मनोज कुमार सिंह उर्फ गोल्डन गिरी बाबा को फोन कर उनके शरीर पर मौजूद सोने की 10 फीसदी रंगदारी मांगी गई है.रंगदारी देने से साफ इनकार करने पर फोन करने वाले आरोपी ने महामंडलेश्वर और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी है. गोल्डन बाबा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.



किसने दी धमकी: महामंडलेश्वर मनोज सेंगर उर्फ गूगल गोल्डन बाबा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि, 15 सितंबर की दोपहर करीब 1:29 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई. फोन करने वाले शख्स ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन अभद्र और बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. कॉल करने वेक शख्स ने सीधे तौर पर कहा कि वह शरीर पर जितना भी सोना पहनते हैं, उसका 10 प्रतिशत हिस्सा उसे रंगदारी के रूप में देना होगा.