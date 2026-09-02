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10 लाख की रंगदारी मांगने वाला पूर्व कर्मचारी निकला साजिशकर्ता, कर्ज ने बनाया अपराधी

नई दिल्ली: रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में कारोबारी से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. मामले में एक 15 वर्षीय किशोर को भी कानून के तहत पकड़ा गया है. पुलिस के मुताबिक रंगदारी की साजिश का मुख्य आरोपित कारोबारी की कंपनी में पहले काम कर चुका था. ऑनलाइन गेमिंग और जुए के कारण उस पर करीब पांच लाख रुपये का कर्ज हो गया था. कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी की साजिश रची.

ज्वाइंट सीपी विजय सिंह के मुताबिक, पुलिस की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के आधार पर आरोपितों तक पहुंच बनाई. पुलिस ने रंगदारी की रकम देने के बहाने आरोपितों को रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बुलाकर जाल बिछाया. यहां मोटरसाइकिल से पहुंचे दो आरोपितों को दबोच लिया गया. पूछताछ और उनकी निशानदेही पर कथित तौर पर साजिश में शामिल तीसरे किशोर को भी पकड़ लिया गया.

10 लाख की रंगदारी मांगने वाला पूर्व कर्मचारी निकला साजिशकर्ता

पुलिस के अनुसार, सेक्टर-23 रोहिणी निवासी विकास तायल को 29 अगस्त की रात करीब 8:10 बजे एक मोबाइल नंबर से लगातार तीन धमकी भरे फोन आए थे. फोन करने वाले ने कारोबारी से 10 लाख रुपये की मांग की और रकम नहीं देने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. कॉल करने वालों ने खुद को नीरज बवाना गिरोह से जुड़ा होने का दावा किया था. इसके बाद 30 और 31 अगस्त को भी कारोबारी को धमकी भरे कॉल किए गए.

FIR दर्ज कर जांच शुरू: शिकायत मिलने के बाद बेगमपुर थाने में BNS की धारा 308(2) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई. गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बेगमपुर निवासी सूरज (26) और किशन (18) के रूप में हुई है. तीसरा आरोपित 15 वर्षीय किशोर है, जिसकी पहचान पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की है.

जुआ-ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज ने बनाया अपराधी