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रंगदारी मामले का आरोपी शोएब ढेबर फरार, कांस्टेबल पर सूचना लीक करने का आरोप

रंगदारी मामले का आरोपी शोएब ढेबर फरार ( Etv Bharat )

रायपुर : रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर ने कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी.जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के बाद शोएब को गिरफ्तार किया था.लेकिन शोएब को पुलिस को छोड़ना पड़ा.लेकिन पुलिस ने कोर्ट से दोबारा शोएब ढेबर की गिरफ्तारी का आर्डर लिया.लेकिन इससे पहले पुलिस शोएब तक पहुंच पाती वो फरार हो गया.