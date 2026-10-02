ETV Bharat / state

रंगदारी मामले का आरोपी शोएब ढेबर फरार, कांस्टेबल पर सूचना लीक करने का आरोप

कांग्रेस नेता से रंगदारी मांगने का आरोपी शोएब ढेबर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है.कांस्टेबल पर उसे टिप देने का आरोप है.

Shoaib Dhebar absconding
रंगदारी मामले का आरोपी शोएब ढेबर फरार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर ने कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी.जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के बाद शोएब को गिरफ्तार किया था.लेकिन शोएब को पुलिस को छोड़ना पड़ा.लेकिन पुलिस ने कोर्ट से दोबारा शोएब ढेबर की गिरफ्तारी का आर्डर लिया.लेकिन इससे पहले पुलिस शोएब तक पहुंच पाती वो फरार हो गया.

कांस्टेबल पर सूचना लीक करने का आरोप

बुधवार को पुलिस ने फरार शोएब ढेबर के बैरन बाजार स्थित पाम बेलाजियो सहित छह ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की थी.लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही शोएब ढेबर वहां से फरार हो गया.रेड की सूचना लीक करने के मामले में डीसीपी क्राइम एंड साइबर ने एक कांस्टेबल को लाइन अटैच किया है.दूसरे राज्यों में अगर इनपुट मिलता है तो पुलिस टीम वहां पर भी रवाना की जाएगी.अब तक रायपुर पुलिस के हाथ फरार शोएब ढेबर के संबंध में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है.

कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से शोएब ढेबर ने 25 करोड़ रुपए की रंगदारी की बात सामने आई थी.जिसके बाद पुलिस ने शोएब ढेबर के छिपने के हर संभावित स्थान पर रेड की कार्यवाही की. लेकिन पुलिस की रेड के पहले ही शोएब ढेबर वहां से फरार हो गया था.जिसकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है.अगर दूसरे राज्य में छिपने की सूचना मिलती है तो पुलिस टीम गठित कर दूसरे राज्य में रेड की कार्यवाही की जाएगी- विवेक शुक्ला, एडीसीपी सेंट्रल जोन

बुधवार को टीम ने दी थी दबिश

पुलिस टीमों ने बुधवार को पूरी योजना के साथ आरोपी शोएब ढेबर के संभावित ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी. रेड की कार्रवाई के दौरान पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले आरोपी को भनक लग गई और वह मौके से फरार हो गया. पुलिस अब उसके नए ठिकानों और मददगारों के विषय में जानकारी जुटा रही है.अदालत से दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं. रायपुर पुलिस आरोपी के पड़ोसी राज्यों में छिपे होने की संभावना को देखते हुए दूसरे राज्यों की पुलिस से भी संपर्क कर रही है,लेकिन रायपुर पुलिस को अब तक फरार शोएब ढेबर के संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

इंडिया गठबंधन का देशव्यापी आंदोलन, SIR में गड़बड़ी दूर करने समेत चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग

लैंड स्लाइड से यात्री ट्रेनों पर लगा ब्रेक, मालगाड़ी के भी पहिए थमे, रेलवे को करोड़ों का नुकसान

गांधी जयंती पर नशा मुक्त पदयात्रा का समापन, राज्यपाल समेत सांसद विधायक हुए शामिल

TAGGED:

EXTORTION CASE ACCUSED SHOAIB
CONSTABLE LINE ATTACHED
LEAK OF RAID INFORMATION
शोएब ढेबर
SHOAIB DHEBAR ABSCONDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.