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खौफ में कारोबारी, रंगदारी कॉल्स बना रहे दहशत का माहौल!

रांचीः राजधानी रांची में आए दिन किसी न किसी कारोबारी को धमकी भरा मैसेज भेज कर रंगदारी की डिमांड की जा रही है. यह रंगदारी बड़े आपराधिक गिरोहों और स्प्लिंटर्स ग्रुप के नाम पर मांगी जा रही है. दर्ज कांडों के आधार पर रांची पुलिस ने इन मामलों में कार्रवाई भी की है लेकिन मामले थम नहीं रहे हैं.

थानों में रिपोर्ट हो रहे मामले

राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में इन दिनों गैंगस्टर और उग्रवादी (स्प्लिंटर्स) संगठन से जुड़े लोग के द्वारा व्यवसायियों को धमकी भरे कॉल्स किए जा रहे हैं. खास तौर से रियल स्टेट के कारोबारी के साथ खनन कार्य के लगे व्यवसायी अपराधियों और स्प्लिंटर्स ग्रुप के रडार में हैं. इंटरनेट कॉल के जरिए दी जाने वाली धमकी की वजह से कारोबारी परेशान हैं.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी (ETV Bharat)

रंगदारी के बढ़ते मामले को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा का कहना है एक्सटॉर्शन कॉल पर नकेल नहीं कसा जा रहा है यह चिंता का विषय है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है जो भी अपराधी इस तरह के अपराध में लिप्त हैं उन्हें सख्त सजा दी जाए तभी इसमें सुधार आएगा. इस तरह की घटना से राज्य की छवि भी धूमिल होती है.

शहर से लेकर ग्रामीण थानों तक आ रहे मामले

जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल महीने तक ही केवल राजधानी रांची में ही एक दर्जन से ज्यादा रंगदारी के मामले सामने आ चुके हैं. रांची के एयरपोर्ट इलाके में रंगदारी नहीं देने पर एक होटल में फायरिंग भी की गई थी जिसमें एक वेटर की मौत हो गई थी. इस कांड को कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गिरोह के द्वारा अंजाम दिया गया था.

हालांकि इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार किया बल्कि तीन अपराधियों का एनकाउंटर भी किया, जिसमें वे घायल हुए. पुलिस की सख्ती के बावजूद मामले थम नहीं रहे हैं जो चिंता का विषय है. पिछले 2 महीने के भीतर रांची के कोतवाली इलाके में एक दवा कारोबारी से रंगदारी की मांग, नगड़ी थाना क्षेत्र में रंगदारी नहीं देने पर हुई गोलीबारी, कांके थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के बेटे से मांगी गई. रंगदारी के मामले सहित आधा दर्जन रंगदारी के मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

बड़े गैंग्स के नाम पर भी रंगदारी