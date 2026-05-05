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खौफ में कारोबारी, रंगदारी कॉल्स बना रहे दहशत का माहौल!

रांची समेत झारखंड के कारोबारियों में रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल्स को लेकर डर है. ये पुलिस के लिए भी चुनौती बन गयी है.

Extortion calls to businessmen pose challenge for Jharkhand police
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 6:30 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में आए दिन किसी न किसी कारोबारी को धमकी भरा मैसेज भेज कर रंगदारी की डिमांड की जा रही है. यह रंगदारी बड़े आपराधिक गिरोहों और स्प्लिंटर्स ग्रुप के नाम पर मांगी जा रही है. दर्ज कांडों के आधार पर रांची पुलिस ने इन मामलों में कार्रवाई भी की है लेकिन मामले थम नहीं रहे हैं.

थानों में रिपोर्ट हो रहे मामले

राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में इन दिनों गैंगस्टर और उग्रवादी (स्प्लिंटर्स) संगठन से जुड़े लोग के द्वारा व्यवसायियों को धमकी भरे कॉल्स किए जा रहे हैं. खास तौर से रियल स्टेट के कारोबारी के साथ खनन कार्य के लगे व्यवसायी अपराधियों और स्प्लिंटर्स ग्रुप के रडार में हैं. इंटरनेट कॉल के जरिए दी जाने वाली धमकी की वजह से कारोबारी परेशान हैं.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी (ETV Bharat)

रंगदारी के बढ़ते मामले को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा का कहना है एक्सटॉर्शन कॉल पर नकेल नहीं कसा जा रहा है यह चिंता का विषय है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है जो भी अपराधी इस तरह के अपराध में लिप्त हैं उन्हें सख्त सजा दी जाए तभी इसमें सुधार आएगा. इस तरह की घटना से राज्य की छवि भी धूमिल होती है.

शहर से लेकर ग्रामीण थानों तक आ रहे मामले

जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल महीने तक ही केवल राजधानी रांची में ही एक दर्जन से ज्यादा रंगदारी के मामले सामने आ चुके हैं. रांची के एयरपोर्ट इलाके में रंगदारी नहीं देने पर एक होटल में फायरिंग भी की गई थी जिसमें एक वेटर की मौत हो गई थी. इस कांड को कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गिरोह के द्वारा अंजाम दिया गया था.

हालांकि इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार किया बल्कि तीन अपराधियों का एनकाउंटर भी किया, जिसमें वे घायल हुए. पुलिस की सख्ती के बावजूद मामले थम नहीं रहे हैं जो चिंता का विषय है. पिछले 2 महीने के भीतर रांची के कोतवाली इलाके में एक दवा कारोबारी से रंगदारी की मांग, नगड़ी थाना क्षेत्र में रंगदारी नहीं देने पर हुई गोलीबारी, कांके थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के बेटे से मांगी गई. रंगदारी के मामले सहित आधा दर्जन रंगदारी के मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

बड़े गैंग्स के नाम पर भी रंगदारी

राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों में कुख्यात प्रिंस खान, राहुल सिंह, राहुल दुबे और शुक्ला गैंग सीधे रंगदारी मांग रहे है. वहीं टीपीसी और पीएलएफआई जैसे स्प्लिंटर ग्रुप भी जब तक रंगदारी की डिमांड कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ रंगदारी को लेकर कुछ लोकल अपराधी भी एक्टिव हैं. बड़े अपराधियों के नाम का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से करते हुए छोटे अपराधी भी इसका फायदा उठा रहे हैं, जो काफी खतरनाक है. खासकर रांची के ग्रामीण इलाकों में इस तरह के मामले बढ़े हैं.

रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी का कहना है कि एक्सटॉर्शन कॉल की संख्या में इजाफा हुआ है. जिसे लेकर पुलिस गंभीर है और आरोपियों की गिरफ्तारी का पूरा प्रयास भी कर रही है, जिसमें सफलता भी हाथ लग रही है. ग्रामीण एसपी के अनुसार अपराधी जो भी तकनीक का इस्तेमाल करे वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते.

पुलिस को जानकारी दें, नाम गुप्त रखा जाएगा

ग्रामीण एसपी के अनुसार कारोबारी हो या किसी को भी अगर रंगदारी के कॉल्स आ रहे हैं तो वे उसकी रिपोर्ट जरूर करें. पुलिस जरूरत होगी तो उनके नाम को पूरी तरह से गुप्त रख कर भी अपराधियों पर कार्रवाई करेगी.

सेल का भी हो चुका है गठन

झारखंड पुलिस ने एक्सटॉर्शन कॉल के मद्देनजर एक सेल का गठन किया है. ये सेल खास तौर से विदेश में बैठे अपराधियों के इंटरनेशनल कॉल को ट्रेस करने का कार्य करता है. क्योंकि रंगदारी मांगने वाले अपराधी वीपीएन कॉल का इस्तेमाल करते हैं जिसे ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसे में पुलिस के द्वारा साइबर टीम की भी मदद ली जा रही है.

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