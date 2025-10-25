ETV Bharat / state

कुचामन हत्याकांड का हवाला दे गैंगस्टर ने प्रॉपर्टी व्यवसायी से मांगी रंगदारी, 2024 में भी दी थी धमकी

चूरू: जिले में गैंगस्टर सक्रिय नजर आ रहे हैं. आए दिन गैंगस्टर कभी प्रॉपर्टी व्यवसायी, तो कभी ट्रेवल एजेंसी मालिक से रंगदारी की डिमांड कर रहे हैं. रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. ताजा मामला शहर के वार्ड 57 का है. जहां एक प्रॉपर्टी व्यवसायी को वॉइस मैसेज के जरिए धमकी मिली है. पीड़ित ने इस संबंध में गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.

कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि प्रॉपर्टी व्यवसायी अलाउद्दीन खान ने रिपोर्ट दी की गत 24 अक्टूबर की शाम को उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक विदेशी नंबर से मैसेज और कॉल आया. इसके बाद आए 26 सेकंड के वॉइस मैसेज में आरोपी वीरेंद्र चारण की आवाज पहचान में आई. धमकी भरे इस मैसेज में आरोपी ने अलाउद्दीन खान को कॉल नहीं करने पर 'कुचामन जैसी वारदात' का हवाला देते हुए धमकी दी और वैसा ही अंजाम भुगतने की धमकी दी. व्यवसायी ने पुलिस को बताया कि यह पहली बार नहीं है. साल 2024 में भी आरोपी वीरेंद्र चारण ने उनसे 50 लाख रुपए की मांग की थी. इनकार करने पर जान से मारने व उनके बेटे को जयपुर से उठा ले जाने की धमकी दी थी. पीड़ित ने उस समय भी कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था.