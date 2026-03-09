ETV Bharat / state

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की अवधि में विस्तार, हज 2026 के मद्देनजर दिल्ली सरकार का अहम फैसला

आगामी 18 अप्रैल से हज यात्रियों की उड़ानों की तिथि तय हो चुकी है और हज फ्लाइट का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है.

हज 2026
हज 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 9, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से जारी बयान के अनुसार 9 मार्च 2026 के दिल्ली सरकार के गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से पूर्ववर्ती हज कमेटी की कार्यावधि को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरफी ने बताया कि पिछली कमेटी की अवधि 5 जनवरी, 2026 को समाप्त हो गई थी. इस कमेटी में कुल चार सदस्य सांसद प्रवीन खंडेलवाल, पार्षद नाजिया दानिश, इस्लामी स्कॉलर मोहम्मद साद और सामाजिक कार्यकर्ता कौसर जहां, जो चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत थीं.

अशफाक अहमद आरफी ने आगे बताया शुरुआती में 5 जनवरी 2023 को गठित तीन वर्षीय कमेटी में सांसद गौतम गंभीर की जगह बीच में प्रवीन खंडेलवाल को शामिल किया गया था. वहीं दिल्ली विधानसभा श्रेणी से सदस्य हाजी मोहम्मद यूनुस और अब्दुल रहमान का कार्यकाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बीच में ही समाप्त हो गया था और उनकी जगह किसी अन्य विधायक को शामिल नहीं किया गया. इस प्रकार तीन वर्ष की अवधि वाली पिछली कमेटी में शेष उपरोक्त चार सदस्यों की कार्यावधि को अब छह महीने या नई कमेटी के गठन तक (इनमें से जो पहले हो) के लिए बढ़ा दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि इन दिनों हज 2026 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. अगले महीने 18 अप्रैल से हज यात्रियों की उड़ानों की तिथि तय हो चुकी है और हज फ्लाइट का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. हज यात्रियों के प्रशिक्षण का पहला चरण भी पूरा हो चुका है. दिल्ली सरकार ने गत 2 मार्च को हज मामलों में सहयोग के लिए दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक समन्वय बैठक बुलाई थी, जिसमें तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए है. ऐसे समय में कमेटी की अवधि में किया गया यह विस्तार एक स्वागतयोग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

DELHI STATE HAJ COMMITTEE
HAJ 2026
दिल्ली स्टेट हज कमेटी
DELHI STATE HAJ COMMITTEE EXTENSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.