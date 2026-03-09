ETV Bharat / state

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की अवधि में विस्तार, हज 2026 के मद्देनजर दिल्ली सरकार का अहम फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से जारी बयान के अनुसार 9 मार्च 2026 के दिल्ली सरकार के गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से पूर्ववर्ती हज कमेटी की कार्यावधि को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरफी ने बताया कि पिछली कमेटी की अवधि 5 जनवरी, 2026 को समाप्त हो गई थी. इस कमेटी में कुल चार सदस्य सांसद प्रवीन खंडेलवाल, पार्षद नाजिया दानिश, इस्लामी स्कॉलर मोहम्मद साद और सामाजिक कार्यकर्ता कौसर जहां, जो चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत थीं.

अशफाक अहमद आरफी ने आगे बताया शुरुआती में 5 जनवरी 2023 को गठित तीन वर्षीय कमेटी में सांसद गौतम गंभीर की जगह बीच में प्रवीन खंडेलवाल को शामिल किया गया था. वहीं दिल्ली विधानसभा श्रेणी से सदस्य हाजी मोहम्मद यूनुस और अब्दुल रहमान का कार्यकाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बीच में ही समाप्त हो गया था और उनकी जगह किसी अन्य विधायक को शामिल नहीं किया गया. इस प्रकार तीन वर्ष की अवधि वाली पिछली कमेटी में शेष उपरोक्त चार सदस्यों की कार्यावधि को अब छह महीने या नई कमेटी के गठन तक (इनमें से जो पहले हो) के लिए बढ़ा दिया गया है.