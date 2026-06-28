उत्तराखंड में सेवा विस्तार पर फिर घिरा ऊर्जा निगम प्रबंधन! 30 जून को काला दिवस मनाएंगे अभियंता
उत्तराखंड में चर्चाओं में ऊर्जा निगम में सेवा विस्तार और प्रमोशन, 15 महीने बाद भी नहीं खुली पदोन्नति की राह
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 28, 2026 at 8:51 PM IST
देहरादून: ऊर्जा निगम में सेवा विस्तार कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सिर दर्द बनता रहा है. स्थिति ये है कि सर्वोच्च स्तर के पद पर पहुंचने के बाद कई अधिकारी सेवा विस्तार लेकर पदोन्नति के मौकों को कम करते रहे हैं. हालांकि, हाल ही में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा निगमों के तीन बड़े अधिकारियों के सेवा विस्तार खत्म किए हैं, लेकिन अब भी ऊर्जा निगम में ऐसे लोगों की मौजूदगी अभियंता संगठन के आंदोलन को वजह बन रही है.
उत्तराखंड के ऊर्जा निगमों में वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जा रहे सेवा विस्तार और उससे प्रभावित हो रही पदोन्नति प्रक्रिया एक बार फिर विवाद के केंद्र में आ गई है. लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को लेकर अभियंताओं में बढ़ रही नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है. स्थिति ये है कि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी होने के करीब एक साल बाद भी 5 वरिष्ठ अभियंताओं के पदोन्नति आदेश जारी नहीं हो सके हैं.
30 जून को काला दिवस मनाएंगे ऊर्जा निगमों के अभियंता: दूसरी तरफ मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद से सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी को लगातार सेवा विस्तार मिलने से भी वरिष्ठता और पदोन्नति को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इन्हीं मुद्दों को लेकर ऊर्जा निगमों के अभियंता मंगलवार 30 जून को ऊर्जा भवन मुख्यालय में काला दिवस मनाएंगे. गेट मीटिंग और सांकेतिक सत्याग्रह के जरिए अभियंता प्रबंधन के समक्ष अपनी नाराजगी दर्ज कराएंगे.
बता दें कि ऊर्जा निगमों में वरिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति के लिए 26 जुलाई 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक हुई थी. आमतौर पर डीपीसी के बाद पदोन्नति आदेश अपेक्षाकृत कम समय में जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इस मामले में एक वर्ष बीतने के बाद भी पांच अधिकारियों के आदेश लंबित हैं. इससे न केवल संबंधित अधिकारियों की कैरियर ग्रोथ प्रभावित हो रही है, बल्कि विभाग के भीतर पदानुक्रम भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है.
विवाद का दूसरा बड़ा कारण मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद से 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हुए मदन राम आर्य का सेवा विस्तार है. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सेवा विस्तार देते हुए प्रभारी निदेशक (परिचालन) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. अब लगातार जारी सेवा विस्तार को लेकर विभाग के भीतर चर्चा तेज हो गई है. वरिष्ठ अभियंताओं का मानना है कि शीर्ष स्तर पर पद रिक्त नहीं होने से नीचे के पदों पर पदोन्नति की श्रृंखला भी आगे नहीं बढ़ पा रही है.
ऊर्जा निगमों में पदोन्नति की प्रक्रिया श्रृंखलाबद्ध होती है. शीर्ष पद खाली होने पर ही उसके नीचे के पदों पर तैनात अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर मिलता है. ऐसे में यदि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को लंबे समय तक सेवा विस्तार दिया जाता है, तो उसका प्रभाव पूरी पदोन्नति व्यवस्था पर पड़ता है. यही कारण है कि इस बार विवाद केवल एक अधिकारी के सेवा विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कैरियर ग्रोथ और प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है.
पदोन्नति का कर रहे इंतजार: लंबे समय से आदेश लंबित रहने के कारण कई वरिष्ठ अधिकारी अपने सेवा काल के अंतिम सालों में भी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं. यदि समय रहते निर्णय नहीं हुआ, तो कुछ अधिकारी बिना उच्च पद प्राप्त किए ही सेवानिवृत्त हो सकते हैं. यही वजह है कि अभियंताओं के बीच असंतोष लगातार बढ़ रहा है.
कर्मचारियों के आंदोलन का क्यों बना कारण? उधर, ऊर्जा निगम प्रबंधन की ओर से अब तक लंबित पदोन्नति आदेश जारी न होने या सेवा विस्तार समाप्त करने को लेकर कोई सार्वजनिक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. ऐसे में यह मामला अब केवल विभागीय प्रक्रिया तक सीमित न रहकर कर्मचारियों के आंदोलन का कारण बन गया है.
मंगलवार को ऊर्जा भवन मुख्यालय में काला दिवस मनाएगा अभियंता संगठन: अभियंता संगठन ने मंगलवार को ऊर्जा भवन मुख्यालय में काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है. आंदोलन के दौरान अभियंता काली पट्टी बांधकर गेट मीटिंग करेंगे और सांकेतिक सत्याग्रह के माध्यम से अपनी मांगों को दोहराएंगे.
"हमारी प्राथमिक मांग डीपीसी में शामिल शेष पांच वरिष्ठ अभियंताओं के पदोन्नति आदेश तत्काल जारी करने की है. इसके साथ ही सेवा विस्तार की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए लंबित पदोन्नतियों का रास्ता साफ करने की भी मांग की जाएगी."- कार्तिकेय दुबे, अध्यक्ष, उत्तरांचल पावर इंजीनियर एसोसिएशन
ऊर्जा निगमों में यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब विभिन्न विभागों में समयबद्ध पदोन्नति और मानव संसाधन प्रबंधन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. यदि पदोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है या सेवा विस्तार के कारण पद रिक्त नहीं हो पाते हैं, तो इसका असर कर्मचारियों के मनोबल के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता पर भी पड़ता है.
वहीं, दूसरी ओर सरकार और प्रबंधन का तर्क अक्सर यह रहता है कि अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होने पर सेवा विस्तार प्रशासनिक जरूरत के आधार पर दिया जाता है. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मंगलवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन के बाद ऊर्जा निगम प्रबंधन लंबित पदोन्नतियों और सेवा विस्तार के मुद्दे पर कोई निर्णय लेता है या नहीं. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो यह मामला आगे और व्यापक कर्मचारी आंदोलन का रूप ले सकता है.
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