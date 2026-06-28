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उत्तराखंड में सेवा विस्तार पर फिर घिरा ऊर्जा निगम प्रबंधन! 30 जून को काला दिवस मनाएंगे अभियंता

देहरादून: ऊर्जा निगम में सेवा विस्तार कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सिर दर्द बनता रहा है. स्थिति ये है कि सर्वोच्च स्तर के पद पर पहुंचने के बाद कई अधिकारी सेवा विस्तार लेकर पदोन्नति के मौकों को कम करते रहे हैं. हालांकि, हाल ही में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा निगमों के तीन बड़े अधिकारियों के सेवा विस्तार खत्म किए हैं, लेकिन अब भी ऊर्जा निगम में ऐसे लोगों की मौजूदगी अभियंता संगठन के आंदोलन को वजह बन रही है.

उत्तराखंड के ऊर्जा निगमों में वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जा रहे सेवा विस्तार और उससे प्रभावित हो रही पदोन्नति प्रक्रिया एक बार फिर विवाद के केंद्र में आ गई है. लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को लेकर अभियंताओं में बढ़ रही नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है. स्थिति ये है कि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी होने के करीब एक साल बाद भी 5 वरिष्ठ अभियंताओं के पदोन्नति आदेश जारी नहीं हो सके हैं.

30 जून को काला दिवस मनाएंगे ऊर्जा निगमों के अभियंता: दूसरी तरफ मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद से सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी को लगातार सेवा विस्तार मिलने से भी वरिष्ठता और पदोन्नति को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इन्हीं मुद्दों को लेकर ऊर्जा निगमों के अभियंता मंगलवार 30 जून को ऊर्जा भवन मुख्यालय में काला दिवस मनाएंगे. गेट मीटिंग और सांकेतिक सत्याग्रह के जरिए अभियंता प्रबंधन के समक्ष अपनी नाराजगी दर्ज कराएंगे.

बता दें कि ऊर्जा निगमों में वरिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति के लिए 26 जुलाई 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक हुई थी. आमतौर पर डीपीसी के बाद पदोन्नति आदेश अपेक्षाकृत कम समय में जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इस मामले में एक वर्ष बीतने के बाद भी पांच अधिकारियों के आदेश लंबित हैं. इससे न केवल संबंधित अधिकारियों की कैरियर ग्रोथ प्रभावित हो रही है, बल्कि विभाग के भीतर पदानुक्रम भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है.

विवाद का दूसरा बड़ा कारण मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद से 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हुए मदन राम आर्य का सेवा विस्तार है. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सेवा विस्तार देते हुए प्रभारी निदेशक (परिचालन) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. अब लगातार जारी सेवा विस्तार को लेकर विभाग के भीतर चर्चा तेज हो गई है. वरिष्ठ अभियंताओं का मानना है कि शीर्ष स्तर पर पद रिक्त नहीं होने से नीचे के पदों पर पदोन्नति की श्रृंखला भी आगे नहीं बढ़ पा रही है.

ऊर्जा निगमों में पदोन्नति की प्रक्रिया श्रृंखलाबद्ध होती है. शीर्ष पद खाली होने पर ही उसके नीचे के पदों पर तैनात अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर मिलता है. ऐसे में यदि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को लंबे समय तक सेवा विस्तार दिया जाता है, तो उसका प्रभाव पूरी पदोन्नति व्यवस्था पर पड़ता है. यही कारण है कि इस बार विवाद केवल एक अधिकारी के सेवा विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कैरियर ग्रोथ और प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है.