यूपी में वक्फ संपत्तियों के लिए बड़ी राहत: उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण की तिथि बढ़ी, जानिये कब है अंतिम तारीख?

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि ट्रिब्यूनल से समय बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने मिठाई बांट कर मनाई खुशी
वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने मिठाई बांट कर मनाई खुशी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 7:43 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय-सीमा को बढ़ाकर अब 5 जून 2026 कर दिया है. इससे पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 निर्धारित थी, लेकिन बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी थीं.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



इस संबंध में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए ट्रिब्यूनल ने अधिकतम 6 माह की अवधि का विस्तार प्रदान किया है.


सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि “बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर न तो दर्ज हो सकी थीं और न ही उन्हें स्वीकृति मिल पाई थी, ऐसे में हमने ट्रिब्यूनल से समय बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि अब बची हुई सभी वक्फ संपत्तियां एक विशेष अभियान के तहत दर्ज कराई जाएंगी और उनका अप्रूवल भी सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई यह अवधि अंतिम और अधिकतम समय-सीमा है, क्योंकि नियमों के तहत इससे अधिक समय नहीं बढ़ाया जा सकता.



सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक, प्रदेश में कुल 1,26,000 वक्फ संपत्तियां हैं. अब तक केवल 76,000 संपत्तियां ही उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो सकी थीं. इनमें से मात्र 12,500 संपत्तियों को ही अप्रूवल मिला था, शेष संपत्तियां या तो लंबित हैं या अभी तक दर्ज ही नहीं हो पाई थीं. अब समय-सीमा बढ़ने से शेष सभी वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और स्वीकृति का रास्ता साफ हो गया है.



विशेष निगरानी टीम बनेगी : वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि पंजीकरण के लिए सभी जरूरी कागजात आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे. किसी भी स्तर पर कोई तकनीकी परेशानी नहीं आने दी जाएगी. इसके लिए विशेष टीम का गठन कर दिया गया है, जो लगातार उम्मीद पोर्टल पर काम करेगी.



वक्फ बोर्ड में जश्न का माहौल : समय-सीमा बढ़ने के फैसले के बाद वक्फ बोर्ड कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई. कर्मचारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दीं और इसे प्रदेश की वक्फ संपत्तियों के लिए बड़ी राहत और ऐतिहासिक अवसर बताया.

