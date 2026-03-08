ETV Bharat / state

दिल्ली में मेट्रो ने किया सफर और आसान...! पिंक लाइन के विस्तार से हजारों लोगों को बड़ी राहत

इस मौके पर लोगों ने खुशी जताते हुए कहा कि मेट्रो चलने से इलाके के विकास को नई रफ्तार मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर.

दिल्ली में पिंक लाइन का विस्तार
दिल्ली में पिंक लाइन का विस्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 8, 2026 at 5:44 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा देने की दिशा में रविवार को पिंक लाइन के विस्तार और नई कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली. दरअसल, मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर के बीच कनेक्टिविटी को लेकर लंबे समय से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था. अब मेट्रो के इस रूट के चालू होने से मौजपुर, बाबरपुर से चलकर यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी खास, नानकसर, सोनिया विहार, जगतपुर, वजीराबाद, झरोड़ा माजरा होते हुए मजलिस पार्क तक सफर बेहद आसान हो गया है. इससे न केवल यात्रा का समय कम हुआ है, बल्कि लोगों को जाम और बसों की भीड़ से भी राहत मिलेगी इस दौरान वहां से पहली बार मेट्रो का सफर करने वालों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनी.

मेट्रो में सफर करने वाली अनीता देवी ने कहा कि पहले भी कई बार मेट्रो में सफर किया, लेकिन अपने इलाके में मेट्रो चलने की खुशी कुछ अलग ही है. सरकार की ओर से शुरू की गई यह सुविधा लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है. उनके अलावा नीलम शर्मा ने बताया कि मेट्रो चलने से इलाके के विकास को नई रफ्तार मिलेगी. जब से मेट्रो का निर्माण हो रहा था, तब से लोगों को उम्मीद थी कि इससे इलाके की तरक्की होगी. खजूरी और सोनिया विहार जैसे इलाकों को मेट्रो से जुड़ते देखकर लोगों में खासा उत्साह है.

मेट्रो की शुरुआत पर लोगों ने जताई खुशी (ETV Bharat)

कम समय में पहुंचेंगे गंतव्य तक: वहीं अब्दुल सत्तार नामक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें पहले ऑटो या बस से जाना पड़ता था, जिससे परेशानी होती थी. अब मेट्रो से सफर बहुत आसान और आरामदायक हो गया है. मेट्रो से यात्रा करने में सुकून भी मिलता है और लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं. उधर मनीष ने बताया कि वह रोज रोहिणी तक अप-डाउन करते हैं और पहले उन्हें डेढ़ घंटे तक लग जाते थे, लेकिन मेट्रो शुरू होने के बाद उनका सफर काफी आसान हो जाएगा. उन्होंने इसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया

आराम के साथ सफर: साथ ही, सोहन वोहरा ने कहा कि यमुना पार का इलाका पहले रोहिणी जिले से लगभग कटा हुआ था, लेकिन अब मेट्रो के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया है. रोजमर्रा के काम के लिए लोगों को आजादपुर, मॉडल टाउन और यूनिवर्सिटी की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन अब मेट्रो के जरिए कुछ ही मिनटों में बिना जाम के एसी सुविधा के साथ वहां पहुंचा जा सकेगा.

