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धनबाद में नई कांग्रेस कमेटी का गठन, संगठन को धार देने का संकल्प

जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक ( Etv bharat )

धनबाद: बेकारबांध स्थित ब्लेसिंग हॉल में जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने का संकल्प लिया गया. बैठक की शुरुआत जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह द्वारा कांग्रेस पार्टी का ध्वजारोहण कर की गई, जिसके बाद कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हुआ.

पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना

बैठक का मुख्य आकर्षण नवगठित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रहा. सभी पदाधिकारियों ने पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने की शपथ ली. इसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए.

संगठन की मजबूती पर अधिक जोर

कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बृजेंद्र प्रसाद सिंह, सुल्तान अहमद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मदन महतो समेत कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही. वक्ताओं ने अपने संबोधन में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और जमीनी स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने पर विशेष जोर दिया.

हर कार्यकर्ता को समर्पित भाव से करना होगा काम: संतोष कुमार सिंह

अपने अध्यक्षीय संबोधन में संतोष कुमार सिंह ने कहा कि संगठन की ताकत ही कांग्रेस की असली पहचान है और इसे मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ता को समर्पित भाव से काम करना होगा. उन्होंने बूथ, प्रखंड और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने की जरूरत बताई, ताकि पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंचाया जा सके.

जनता की समस्या को दूर करने और समाधान में सक्रिय भूमिका निभाना