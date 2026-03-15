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05 अप्रैल को रांची आएंगे राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, संगठन मजबूती और SIR को लेकर बनेगी रणनीति

झारखंड राजद प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के रांची दौरे की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया.

Meeting of Jharkhand RJD
झारखंड राजद प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक में उपस्थित नेता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 15, 2026 at 6:23 PM IST

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रांची:झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में रविवार को झारखंड राजद प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक की गई. जिसमें राजद के प्रदेश अध्यक्ष सह हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव, देवघर से राजद विधायक सुरेश पासवान, विश्रामपुर से राजद विधायक नरेश प्रसाद सिंह और हेमंत सरकार में शामिल श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव के साथ-साथ सभी जिले के राजद नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. बैठक में जहां राज्य में अगले महीने से शुरू होने वाले SIR को लेकर रणनीति बनाई गई, वहीं बीएलए की नियुक्ति को लेकर राजद की अब तक कि एक्टिविटी की जानकारी सभी जिलाध्यक्षों से ली गई.

राजद जिलाध्यक्षों को दिया गया टास्क

इस दौरान अगले महीने यानी अप्रैल माह की 05 तारीख को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के रांची आगमन की जानकारी देते हुए संजय सिंह यादव ने कहा कि अपने नेता तेजस्वी यादव का राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला झारखंड दौरा होगा. ऐसे में सभी राजद के जिला अध्यक्ष अभी से इस दिशा में काम करना शुरू कर दें कि जब तेजस्वी यादव रांची आएं तो उस समय पूरी राजधानी राजदमय दिखे.

जानकारी देते राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

निकाय चुनाव के नतीजों पर भी हुई चर्चा

प्रदेश राजद कार्यालय में रविवार को झारखंड प्रदेश राजद कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एक-एक जिलाध्यक्ष से उनके क्षेत्र में निकाय चुनाव के नतीजे और पार्टी संगठन को लेकर भी चर्चा की गई. प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिलाध्यक्षों से कहा कि आज का समय खुद से आत्मचिंतन करने का है कि पार्टी संगठन विस्तार और निकाय चुनाव के लिए क्या उन्होंने उतनी मेहनत की जितनी अपेक्षा पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाकर उनसे किया था.

झारखंड में संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प

राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब संगठन मजबूत होगा और हमारे नेता लालू प्रसाद का सिद्धांत जन-जन तक पहुंचेगा तो राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सर्वहारा वर्ग, आधी आबादी के बीच राजद की पैठ बढ़ेगी. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में हमें चाहने मानने वालों की बड़ी जमात राज्यभर में है. जरूरत है कि हम धरातल पर काम कर पार्टी के जनाधार को बढ़ाएं. इसके साथ ही सभी जिलाध्यक्षों और कार्यकारिणी पदाधिकारियों को तेजस्वी यादव के आगामी कार्यक्रम को लेकर तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर टास्क भी दिया गया.

Meeting of Jharkhand RJD
झारखंड राजद प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक में उपस्थित नेता. (फोटो-ईटीवी भारत)

5 अप्रैल को तेजस्वी यादव आएंगे रांची

राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि आगामी 05 अप्रैल को तेजस्वी यादव झारखंड आ रहे हैं. रांची के कार्निवल बैंक्विट हॉल में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम रखा गया है. तेजस्वी यादव के कार्यक्रम के दौरान झारखंड में होने वाले SIR को लेकर भी राजद अपनी रणनीति बनाएगा. साथ ही आनेवाले दिनों में जब जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना भी पारदर्शी तरीके से हो इसको लेकर भी चर्चा तेजस्वी यादव करेंगे. रांची यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव पार्टी के झारखंड प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे. ऐसे में अभी से ही हम सभी को तैयारी में जुट जाना है.

ये प्रमुख नेता आज की बैठक में हुए शामिल

झारखंड प्रदेश राजद कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, प्रदेश महासचिव पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, विश्रामपुर से राजद विधायक नरेश सिंह, राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम सागर राणा, अनिता यादव, सुभाष यादव, प्रदेश युवा राजद अध्यक्ष रंजन कुमार, एसडी सिंह, अर्जुन यादव, कमलेश यादव, डॉ. मनोज कुमार, मनोज पांडेय, कैलाश यादव सहित कई नेता शामिल हुए.

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झारखंड राजद प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक में उपस्थित नेता. (फोटो-ईटीवी भारत)

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