सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा- उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन रहे अर्थव्यवस्था की रीढ़, बढ़ेगा रोजगार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गंगा एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया और अधिकारियों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 10:25 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपीडा की उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक तरक्की की मजबूत नींव हैं. उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर तक पूरा करने का सख्त लक्ष्य दिया और अधिकारियों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए.

गुणवत्ता में कोई कमी न आए: सीएम ने जोर दिया कि हर परियोजना की साप्ताहिक समीक्षा हो और गुणवत्ता में कोई कमी न आए. इससे राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच आसान जुड़ाव बनेगा. बैठक में कई नए एक्सप्रेसवे पर गहराई से चर्चा हुई. इनमें मेरठ-हरिद्वार लिंक, नोएडा-जेवर लिंक, चित्रकूट-रीवा लिंक और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं.

विंध्य एक्सप्रेसवे की योजना बनायी गयी: प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक फैले विंध्य एक्सप्रेसवे की योजना भी बनी. सीएम ने कहा कि इनकी डिजाइन में एनएचएआई के हाइवे और एक्सप्रेसवे का ध्यान रखें, ताकि दोहराव न हो और राज्य में एकजुट सड़क नेटवर्क बने. इससे यातायात सुगम होगा और उद्योगों को फायदा मिलेगा।डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बड़ा फोकस रहा.

युवाओं को तकनीकी ट्रेनिंग मिलेगी: सीएम ने लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट जैसे सभी नोड्स पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने के आदेश दिए. इन केंद्रों से स्थानीय युवाओं को तकनीकी ट्रेनिंग मिलेगी और वे रक्षा उद्योग से जुड़ेंगे. इससे नौकरियां बढ़ेंगी और क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा.

निगरानी की पारदर्शी व्यवस्था: बैठक में बताया गया कि कॉरिडोर के लिए 30,819 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं. 5,039 एकड़ जमीन ली जा चुकी है और कई कंपनियां काम शुरू कर चुकी हैं. भूमि आवंटन पर सीएम सख्त दिखे. उन्होंने कहा कि अगर तीन साल में निवेशक जमीन का सही इस्तेमाल न करे, तो आवंटन रद्द कर दें. निगरानी की पारदर्शी व्यवस्था बनाएं और सुविधाएं सिर्फ असली प्रगति पर दें.

एक्सप्रेसवे से रोजगार और विकास बढ़ेगा: एक्सप्रेसवे किनारे बन रहे औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक पार्कों में निवेश लाने के लिए यूपीडा ने बिजली, पानी, ट्रक टर्मिनल और इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाओं की समयबद्ध योजना तैयार की है.

सीएम के इन निर्देशों से उत्तर प्रदेश तेजी से औद्योगिक हब बन रहा है. एक्सप्रेसवे न सिर्फ यात्रा आसान करेंगे, बल्कि रोजगार और विकास की नई राह खोलेंगे. राज्य सरकार की यह मुहिम आत्मनिर्भर भारत में यूपी को मजबूत भूमिका देगी.

