ETV Bharat / state

कोटा से दिल्ली के लिए खोला गया एक्सप्रेसवे, लेन बदल जिगजैग के साथ जा सकेंगे...वापसी के लिए इंतजार

कोटा से दिल्ली के लिए खोला गया एक्सप्रेसवे... ( ETV Bharat Kota )

कोटा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से कोटा से दिल्ली सीधा जुड़ गया है. काफी इंतजार के बाद यह सफर शुरू हुआ है. हालांकि, लबान से कुश्तला के बीच में वाहनों को पहले एक लेन पर चलना होगा, फिर दूसरे पर उन्हें डायवर्ट किया जाएगा, फिर वापस पहली लेन पर आना होगा. ऐसे में जिगजैग बनाते हुए वह सवाई माधोपुर तक का सफर करेंगे. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दौसा पीआईयू के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरत सिंह जोईया का कहना है कि हमने उच्च अधिकारियों सहमति लेने के बाद इसे शुरू करवा दिया है. इसमें केवल कोटा से लबान तक का रास्ता पहले चालू था, लेकिन लबान से सवाईमाधोपुर के कुश्तला तक 44 किलोमीटर के हिस्से में शुरू नहीं हुआ था, जिसे चालू करवा दिया है. अब कोटा से सीधा कुश्तला तक चालू करवा दिया है. जबकि कुश्तला से दिल्ली तक का रास्ता पहले ही आने और जाने का चालू है. वहीं, कुश्तला से लबान वापस आने वाला रास्ता अभी चालू नहीं है, यह अप्रैल तक शुरू होगा. दूसरी तरफ कोटा से सवाई माधोपुर सवा घंटे में ही पहुंच रहे हैं. पहले जहां पर दूसरे रास्तों से ढाई घंटे का समय लग रहा था. काफी इंतजार के बाद शुरू हुआ सफर, सुनिए और देखिए... (ETV Bharat Kota) लबान से कुस्तला 44 किलोमीटर : पीडी भारत सिंह जोईया का कहना है कि NE-4 पर कुश्तला 292 किलोमीटर पर है. यहां से 44 किलोमीटर लबान है. इसके बीच हरदेवपुरा तक पीआईयू दौसा का एरिया है. यह चैनेज 318 है, जबकि लबान चेंज 336 पर है. हरदेवपुरा से लबान 18 किमी है. इसे हमने पहले ट्रायल बेस पर चलाया था और अब इसे कंफर्म चला दिया है. इस पर टोल भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा. अभी यहां से वाहन बिना टोल दिए गुजर रहे हैं. केवल उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है, जो यहां से गुजर रहे हैं. इनमें भारी वाहन भी शामिल है.