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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से कानपुर के निर्यातकों के 250 करोड़ फंसे, अमेरिका-ईरान तनाव का निर्यात पर असर

कानपुर के लेदर और टेक्सटाइल कारोबार को बड़ा झटका

लेदर और टेक्सटाइल कारोबार को बड़ा झटका
लेदर और टेक्सटाइल कारोबार को बड़ा झटका (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 9:59 AM IST

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कानपुर: अमेरिका-ईरान तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने का असर उत्तर प्रदेश के निर्यातकों पर भी पड़ रहा है. कानपुर का लेदर और टेक्सटाइल कारोबार ठप सा हो चुका है. करोड़ों रुपये का प्रोडक्ट संमदर में फंसा है.सभी निर्यातक अब वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं.

होर्मुज संकट का कानपुर कनेक्शन!: ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को रोक दिया गया है. जिसके चलते कानपुर के निर्यातकों के 200 से 250 करोड़ रुपये के उत्पाद समुद्र में ही फंस गए हैं. अमेरिका-ईरान में तनाव की जो स्थिति है, उससे अभी संकट रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं. युद्ध के हालात होने से निर्यातकों का जबरदस्त नुकसान हो रहा है. इससे कानपुर का कपड़ा, केमिकल्स, लेदर, प्लास्टिक गुड्स, यूरिया, खाद्य पदार्थ समेत कई उत्पादों के निर्यात प्रभावित हुए हैं.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का असर (Video Credit: ETV Bharat)

निर्यातकों के सामने केवल वेट एंड वॉच की स्थिति है. अब, जब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता बंद रहेगा. तब तक मिडिल ईस्ट देशों संग कारोबार होना मुश्किल है. 15 जून से निर्यातकों को कुछ दिनों के लिए राहत मिली. लेकिन, कुछ दिनों पहले एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच युद्द जैसे हालात बन गए.- आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, फियो

10-15 दिनों पहले जो उत्पाद मिडिल ईस्ट देशों को भेजे गए. अभी वह दूसरे बंदरगाहों पर फंसे हैं. जिस तरह के हालात हैं, उन्हें देखते हुए निर्यातकों को केवल इंतजार ही करना होगा. अमेरिका- ईरान तनाव का जबतक कोई समाधान नहीं निकलता, तब तक असमंजस की स्थिति कारोबारियों के बीच बनी रहेगी.

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