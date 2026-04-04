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इजराइल-ईरान युद्ध के चलते राजस्थान से निर्यात ठप, इंडस्ट्री ने मांगा राहत पैकेज

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी ) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान से माइनिंग, सेरेमिक, प्रिंटिंग और ग्लास इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा खाड़ी देश और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर है, लेकिन मौजूदा हालात के चलते न केवल ऑर्डर रद्द हो रहे हैं, बल्कि पहले से तैयार माल भी बंदरगाहों पर अटका पड़ा है. शिपिंग रूट्स पर खतरे और बीमा लागत में भारी बढ़ोतरी ने निर्यातकों की मुश्किलें और बढ़ा दी. विशेष रूप से मार्बल और ग्रेनाइट जैसी माइनिंग से जुड़ी इंडस्ट्री, सेरेमिक इकाइयां, प्रिंटिंग सेक्टर और ग्लास कारोबार पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. इन उद्योगों के अधिकांश ऑर्डर मध्य पूर्व से आते हैं, जो फिलहाल ठप हैं.

जयपुर: इजराइल-ईरान युद्ध का असर राजस्थान की इंडस्ट्री पर पड़ने लगा है. युद्ध के कारण मध्य पूर्व के देशों के साथ होने वाला निर्यात पूरी तरह ठप हो गया. इससे प्रदेश के उद्योगों को बड़ा झटका लगा है. कारोबारियों के अनुसार, करीब 70 प्रतिशत तक व्यापार प्रभावित हुआ है. स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है.

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राहत की मांग: कारोबारियों ने राज्य सरकार से राहत पैकेज की मांग की. सुरेश अग्रवाल का कहना है कि युद्ध के बाद हालात बिगड़ रहे हैं. पहले एलपीजी सकंट के कारण हालात बिगड़े थे. उसके बाद अब निर्यात लगभग खत्म हो गया. जल्द सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराती है तो उद्योगों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा. आज लगभग सभी व्यापारी लोन लेकर व्यापार कर रहे हैं. ऐसे में हर महीने लोन की किस्त और ब्याज चुकाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल व्यापार बड़ी मुश्किल से चल रहा है. ऐसे में सरकार किस्त और इंट्रेस्ट पर राहत की घोषणा करें. जब हालात सामान्य होंगे तो इसकी भरपाई कर दी जाएगी. फिलहाल उद्योग जगत सरकार से हस्तक्षेप की उम्मीद लगाए बैठा है, ताकि इस संकट से उबरने के लिए आवश्यक राहत मिल सके और व्यापार को फिर से पटरी पर लाया जा सके.

किराया बढ़ा: युद्ध के चलते कई अंतरराष्ट्रीय पोर्ट और एयरपोर्ट बंद हो गए. इससे माल ढुलाई बड़ी चुनौती बन गई. पहले जहां कंटेनर का किराया लगभग 1000 डॉलर था, वहीं अब यह बढ़कर 8000 डॉलर तक पहुंच गया. इस बढ़ोतरी के कारण व्यापारियों के लिए माल भेजना घाटे का सौदा बन गया है. बढ़ते कंटेनर किराए और ऑर्डर कैंसिल होने से व्यापारियों और लाखों कामगारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया.

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