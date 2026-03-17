मिडिल-ईस्ट की जंग में फंसे 20 अरब रुपए के उत्पाद; किराया भी बढ़ा, निर्यातक परेशान
काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के वरिष्ठ सदस्य व चमड़ा कारोबारी जावेद इकबाल ने कहा कि उनके भी लाखों रुपए के उत्पाद फंसे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 7:12 AM IST
कानपुर: देश भर के निर्यातक 18 फरवरी 2026 से जो उत्पाद अमेरिका सहित अन्य देशों में भेजे, वह रास्ते में फंस गए हैं. 18 से 28 फरवरी तक जो उत्पाद निर्यातकों ने भेजे हैं, वह मिडिल-ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से आयातक देश तक पहुंच ही नहीं पाए.
ऐसे में निर्यातकों के सामने सिर्फ इंतजार करने का ही विकल्प बचा है. कुछ निर्यातकों ने शिपमेंट समेत अन्य विकल्पों के माध्यमों से उत्पादों को बायर्स तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन अचानक बहुत अधिक किराया बढ़ने के कारण वह सफल नहीं हो सके.
निर्यातकों का कहना है कि करीब 20 अरब रुपए के उत्पाद दुबई, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर समेत अन्य देशों तक नहीं पहुंच सके हैं. अब वह स्थितियां बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनके उत्पाद पहुंचे और उन्हें आगे के ऑर्डर मिल सकें.
ओमान में फंसा एक करोड़ रुपए का उत्पाद: कानपुर में सैडलरी कारोबारी और लघु उद्योग भारती के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील मोहन टकरु ने बताया कि उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में करीब एक करोड़ रुपए के उत्पाद ओमान और कतर भेजे थे.
वहां अचानक युद्ध संबंधी गतिविधियां शुरू हो गईं, जिससे उत्पाद रास्ते में फंस गए. इसी तरह एक से दो करोड़ रुपए के उत्पाद फैक्ट्री में तैयार रखे हैं. भेजने का कोई साधन न होने की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है.
काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के वरिष्ठ सदस्य व चमड़ा कारोबारी जावेद इकबाल ने कहा कि उनके भी लाखों रुपए के उत्पाद रास्ते में फंसे हैं. बायर्स से कोई संपर्क नहीं हो रहा है.
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