रूस जा रहे चमड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिक; निर्यातकों को झटका, पीछे छूटा ज्वाइंट वेंचर

रूस जा रहे भारतीय चमड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों से चमड़ा कारोबार में लगे श्रमिक रूस जा रहे हैं. कई रूसी कंपनियों ने भारतीय श्रमिकों की भर्ती की है. इससे कानपुर सहित चमड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारी, निर्यातक परेशान हैं. निर्यातकों का कहना है, कि हम सिर्फ मजदूरों के सप्लायर नहीं, रूसी कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर के जरिए कारोबारी सहभागिता करनी चाहिए.

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (CLE) के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी बताया कि अमेरिकी टैरिफ के बाद निर्यातक परेशान हैं. यही वजह रही, कि हाल ही में भारतीय निर्यातकों के प्रतिनिधिमंडल ने रूसी सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी. तब दोनों देशों के बीच ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम फाइनल हुआ था.

हालांकि कारोबार तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन रूसी कंपनियों ने भारतीय श्रमिकों की हायरिंग शुरू कर दी. इससे निर्यातकों को झटका लगा है. कारोबारियों का मानना है, कि जब श्रमिक ही नहीं होंगे, तो उनकी औद्योगिक इकाईयों में काम ठप हो जाएगा.

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा कि जब हमें जानकारी मिली कि दिल्ली और पंजाब से अच्छी संख्या में श्रमिक रूस चले गए हैं, तो यह हमारे लिए परेशानी वाली बात रही.

अब हमने फैसला किया है, कि केंद्र सरकार से इसका विरोध जताएंगे. रूस के साथ जो ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम की बात हुई है, उसके तहत हम कारोबार के लिए तैयार हैं. हम नहीं चाहते कि हमारे देश के श्रमिक वहां जाएं.