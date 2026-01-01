ETV Bharat / state

रूस जा रहे चमड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिक; निर्यातकों को झटका, पीछे छूटा ज्वाइंट वेंचर

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (CLE) के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी बताया कि अमेरिकी टैरिफ के बाद निर्यातक परेशान हैं.

रूस जा रहे भारतीय चमड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिक.
रूस जा रहे भारतीय चमड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिक. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों से चमड़ा कारोबार में लगे श्रमिक रूस जा रहे हैं. कई रूसी कंपनियों ने भारतीय श्रमिकों की भर्ती की है. इससे कानपुर सहित चमड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारी, निर्यातक परेशान हैं. निर्यातकों का कहना है, कि हम सिर्फ मजदूरों के सप्लायर नहीं, रूसी कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर के जरिए कारोबारी सहभागिता करनी चाहिए.

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (CLE) के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी बताया कि अमेरिकी टैरिफ के बाद निर्यातक परेशान हैं. यही वजह रही, कि हाल ही में भारतीय निर्यातकों के प्रतिनिधिमंडल ने रूसी सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी. तब दोनों देशों के बीच ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम फाइनल हुआ था.

हालांकि कारोबार तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन रूसी कंपनियों ने भारतीय श्रमिकों की हायरिंग शुरू कर दी. इससे निर्यातकों को झटका लगा है. कारोबारियों का मानना है, कि जब श्रमिक ही नहीं होंगे, तो उनकी औद्योगिक इकाईयों में काम ठप हो जाएगा.

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा कि जब हमें जानकारी मिली कि दिल्ली और पंजाब से अच्छी संख्या में श्रमिक रूस चले गए हैं, तो यह हमारे लिए परेशानी वाली बात रही.

अब हमने फैसला किया है, कि केंद्र सरकार से इसका विरोध जताएंगे. रूस के साथ जो ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम की बात हुई है, उसके तहत हम कारोबार के लिए तैयार हैं. हम नहीं चाहते कि हमारे देश के श्रमिक वहां जाएं.

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (CLE) के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी . (Video Credit: ETV Bharat)

रूस से बेहतर कारोबार की आस: हाल ही में इंडियन फुटवियर कंपोनेंट्स मैन्युफेक्चर्स एसोसिएशन (IFCOMA) की बैठक में कानपुर के अधिकतर लेदर कारोबारी इकट्ठा रहे थे.

उस समय सीएलई के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा था, अमेरिकी टैरिफ से जूझने के बजाए हम नए देशों के साथ कारोबार को विस्तार देने की प्लानिंग कर रहे हैं. इसमें हमारा रूस के साथ अच्छा कारोबार हो सकता है. रूस के कारोबारियों ने भी भारतीय चमड़ा उत्पादों को लेकर अपनी रुचि दिखाई है.

20 साल पहले रूस से था अच्छा कारोबार: सीएलई के चेयरमैन आरके जालान ने कहा कि करीब 20-25 सालों पहले भारत और रूस के बीच लेदर उत्पादों के निर्यात को लेकर बहुत अच्छा कारोबार था. हम चाहते हैं, कि वैसा ही कारोबार एक बार फिर से शुरू हो. इससे भारतीय निर्यातकों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में केंद्र सरकार से बात भी करेंगे.

रूस से कारोबार

  • कानपुर से रूस के लिए निर्यात कारोबार करीब 500 करोड़ रुपए सालाना है.
  • पूरे यूपी से रूस के लिए निर्यात कारोबार करीब 12 हजार करोड़ रुपए सालाना है.
  • कानपुर से रूस को मीट, फिनिश्ड लेदर, स्पाइसेस, मशीनरी, खाद्य पदार्थ, फैशन फुटवियर, किड्स फुटवियर का निर्यात होता है.

यह भी पढ़ें: शिया समुदाय के लिए आखिर क्यों खास है ‘दुलदुल’ घोड़ा; आम घोड़ों से अलग होती है परवरिश

TAGGED:

EXPORTERS IN KANPUR WORRIED
DELHI PUNJAB WORKERS GOING RUSSIA
कानपुर में निर्यातक परेशान
JOINT VENTURE PROGRAM KANPUR NEWS
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.