यूपी में निर्यातकों के लिए संजीवनी बनेगी EPM स्कीम; जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ

आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से निर्यातकों को लाभ होगा.

यूपी में निर्यातकों के लिए संजीवनी बनेगी EPM स्कीम.
यूपी में निर्यातकों के लिए संजीवनी बनेगी EPM स्कीम. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 8:47 AM IST

2 Min Read
कानपुर: केंद्र सरकार ने 2025 के बजट में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) का ऐलान किया था. इस मिशन के तहत 25 हजार करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया गया है. इसका फायदा यह है, पिछले 6 महीने में कारोबारियों के निर्यात व्यापार में तेजी देखी गई है.

इस योजना का फायदा यूपी सहित कानपुर के निर्यातक भी उठा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है, यह पहल निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही निर्यातकों की परेशानी कम करने वाला है.

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया ईपीएम के तहत सबसे बड़ी सहायता निर्यातकों को विदेश जाकर कारोबार करने की दिशा में मिलेगी.

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

अगर कोई निर्यातक विदेश जाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पर तीन लाख रुपए खर्च करता है, तो उसमें 30 से 40 प्रतिशत तक की मदद सरकार से मिलेगी.

इसी तरह उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए निर्यातकों को बहुत अधिक तनाव नहीं लेना होगा. इसमें भी सरकार के स्तर से वित्तीय सहायता मिल जाएगी. यही नहीं, ट्रेड फाइनेंस की दिशा में सरकार ने निर्यातकों को राहत दी है. अब उनके लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा.

इस तरह करना होगा आवेदन: फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया अगर कोई निर्यातक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) के तहत मदद के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे डीजीएफटी पोर्टल पर जाना होगा.

वहां मौजूद लिंक पर क्लिक करना होगा. पूरा फार्म भरकर वह सबमिट करना होगा. डीजीएफटी की ओर से संबंधित निर्यातक से संपर्क करके पूरी मदद कराई जाएगी.

कारोबारियों का क्या कहना: लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से इस समय निर्यातकों के सामने संकट है. वहीं, ईपीएम से बहुत मदद मिलेगी. यह अच्छी और सराहनीय पहल है.

आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से निर्यातकों को लाभ होगा. सभी को इसमें अपना पंजीकरण कराना चाहिए.

