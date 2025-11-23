ETV Bharat / state

यूपी में निर्यातकों के लिए संजीवनी बनेगी EPM स्कीम; जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ

यूपी में निर्यातकों के लिए संजीवनी बनेगी EPM स्कीम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: केंद्र सरकार ने 2025 के बजट में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) का ऐलान किया था. इस मिशन के तहत 25 हजार करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया गया है. इसका फायदा यह है, पिछले 6 महीने में कारोबारियों के निर्यात व्यापार में तेजी देखी गई है. इस योजना का फायदा यूपी सहित कानपुर के निर्यातक भी उठा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है, यह पहल निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही निर्यातकों की परेशानी कम करने वाला है. फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया ईपीएम के तहत सबसे बड़ी सहायता निर्यातकों को विदेश जाकर कारोबार करने की दिशा में मिलेगी. फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat) अगर कोई निर्यातक विदेश जाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पर तीन लाख रुपए खर्च करता है, तो उसमें 30 से 40 प्रतिशत तक की मदद सरकार से मिलेगी.