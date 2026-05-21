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पुलिस और ATS की बड़ी कार्रवाई: देवरी के पास नाकाबंदी के दौरान जीप से विस्फोटक सामग्री बरामद, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक कार्यालय कुचामनसिटी ( फोटो ईटीवी भारत )

कुचामनसिटी : जिला पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने देर रात को देवरी के पास नाकाबंदी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की. टीम ने एक जीप से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है. इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके घर से भी अतिरिक्त विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है. पुलिस द्वारा वाहन को भी जब्त कर लिया गया है. एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि बीती देर रात को देवरी के पास नाकाबंदी की गई थी. इस दौरान देवरी की ओर से आ रही सफेद रंग की जीप को रोका गया. चालक से वाहन के कागजात और उसमें रखे सामान के बारे में पूछताछ करने पर वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका. पूछताछ में उसने गाड़ी में विस्फोटक सामग्री होने की बात स्वीकार की. आरोपी की पहचान जाखली निवासी सम्पत सिंह (38 वर्ष) पुत्र हुक्मसिंह के रूप में हुई है. इसे भी पढे़ं: अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, पुलिस ने 3 गोदामों में रखे 40 करोड़ के विस्फोटक जब्त किए