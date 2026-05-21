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पुलिस और ATS की बड़ी कार्रवाई: देवरी के पास नाकाबंदी के दौरान जीप से विस्फोटक सामग्री बरामद, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस और एटीएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय कुचामनसिटी
पुलिस अधीक्षक कार्यालय कुचामनसिटी (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 11:36 AM IST

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कुचामनसिटी : जिला पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने देर रात को देवरी के पास नाकाबंदी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की. टीम ने एक जीप से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है. इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके घर से भी अतिरिक्त विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है. पुलिस द्वारा वाहन को भी जब्त कर लिया गया है.

एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि बीती देर रात को देवरी के पास नाकाबंदी की गई थी. इस दौरान देवरी की ओर से आ रही सफेद रंग की जीप को रोका गया. चालक से वाहन के कागजात और उसमें रखे सामान के बारे में पूछताछ करने पर वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका. पूछताछ में उसने गाड़ी में विस्फोटक सामग्री होने की बात स्वीकार की. आरोपी की पहचान जाखली निवासी सम्पत सिंह (38 वर्ष) पुत्र हुक्मसिंह के रूप में हुई है.

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भारी मात्रा में मिला अवैध विस्फोटक: पुलिस और एटीएस टीम ने वाहन की तलाशी ली तो जीप के पीछे रखे कार्टनों की जांच करने पर 'सुपर शक्ति पावर ई-90 एक्स्ट्रा एनर्जी इमल्शन एक्सप्लोसिव' के 11 कार्टन मिले. प्रत्येक कार्टन में 200-200 हाई एक्सप्लोसिव गुल्ले भरे हुए थे. इसके अतिरिक्त गाड़ी से 375-375 मीटर लंबाई वाले 5 बंडल रेड वायर, बड़ी संख्या में सेफ्टी फ्यूज और 150 डेटोनेटर भी बरामद किए गए. पुलिस ने यह सारी सामग्री जब्त कर ली है.

घर से भी विस्फोटक बरामद : पुलिस पूछताछ में आरोपी सम्पत सिंह ने अपने घर पर भी विस्फोटक सामग्री रखे होने की जानकारी दी. इसके बाद टीम आरोपी को साथ लेकर उसके जाखली स्थित घर पहुंची. घर पर एक टीनशेड में रखे कार्टनों से 40 कोडिंग वायर, 15 कनेक्शन वायर, 'डेजर एक्सप्लोसिव' के 9 गुल्ले और अतिरिक्त लाल वायर बरामद किए गए. पुलिस थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि आरोपी के पास विस्फोटक सामग्री के परिवहन और भंडारण से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं मिला है. पुलिस ने सम्पत सिंह को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है.

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