ETV Bharat / state

नक्सलियों का छिपाया विस्फोटक पारसनाथ से बरामद, सर्च ऑपरेशन में मिली सफलता

सुरक्षा बलों द्वारा बरामद विस्फोटक (गिरिडीह) ( ETV Bharat )

गिरिडीहः नक्सलियों द्वारा विध्वंसक घटना को अंजाम देने के लिए छुपा कर रखी गई विस्फोटक सामग्री एवं हथियार बरामद किया गया है. यह सफलता एसपी डॉ बिमल कुमार एवं सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी को मिली गुप्त सूचना पर चलाये गये सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस एवं सुरक्षा बलों को मिली है. बरामदगी पारसनाथ पहाड़ी के जिरुवाबेड़ा जंगल से की गई है. इसकी जानकारी एसपी डॉ बिमल कुमार ने दी है.

एसपी एवं कमांडेंट को गुप्त सूचना मिली थी कि जिरूवाबेड़ा जंगल के पास नक्सलियों द्वारा विस्फोटक सामग्री एवं हथियार छुपाकर रखा गया है. इसी सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) सुरजीत कुमार, सीआरपीएफ के द्वितीय कमान पदाधिकारी अभिनव आनंद के संयुक्त नेतृत्व में एक टीम का गठन कर सर्च ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया गया.