जंगल में जमीन के अंदर, पानी टंकी में छिपाया था विस्फोटक का जखीरा, बीजापुर में सुरक्षाबलों ने किया नष्ट
बीजापुर जिले के अन्नापुर गांव के पास जंगल में नक्सलियों का विस्फोटक डम्प बरामद हुआ है. इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 17, 2026 at 8:35 PM IST
बीजापुर. जिले के अन्नापुर के घने जंगलों में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) एवं बीडीएस (बम निरोधक दस्ता) की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के बड़ डंप को बरामद किया है. टीम की ओर से चलाए जा रहे एरिया डॉमिनेशन और डी-माइनिंग अभियान के दौरान नक्सलियों के छिपाए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया. मामला फरसेगढ़ थाना क्षेत्र का है.
जमीन के अंदर, पानी टंकी में छिपाया गया विस्फोटक
जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बलों की टीम पील्लूर से अन्नाराम की ओर सर्चिंग अभियान पर निकली हुई थी. इसी दौरान विश्वसनीय सूचना मिली कि अन्नापुर के जंगलों में नक्सलियों ने पहले से विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी है. सूचना के आधार पर जब टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया, तो जमीन के अंदर दबाकर रखी गई एक सफेद प्लास्टिक पानी की टंकी मिली. जांच करने पर उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई.
100 किलो यूरिया मिला
ए एस पी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया की बरामद सामग्री में करीब 50 किलोग्राम गंधक, लगभग 100 किलोग्राम यूरिया (दो बोरी) और 10 किलोग्राम गन पाउडर शामिल है. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, इन सामग्रियों का उपयोग आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बनाने में किया जाता है, जिससे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जाती है.
सुरक्षित तरीके से किया नष्ट
सुरक्षाबलों ने पूरी सतर्कता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मौके पर ही विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया. इस कार्रवाई से संभावित बड़ी घटना को टाल दिया गया है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों और सुरक्षा बलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है.
नक्सली अक्सर जंगलों में इस तरह के डंप बनाकर रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके. लेकिन लगातार चल रहे सर्चिंग अभियान और सुरक्षा बलों की सक्रियता के चलते उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है.- चंद्रकांत गोवर्ना, ASP
डी-माइनिंग अभियान तेज
वर्तमान में पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा सर्चिंग, एरिया डॉमिनेशन और डी-माइनिंग अभियान लगातार जारी है. इससे इलाके में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल रही है. पुलिस प्रशासन ने बीजापुर जिले के नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें जंगल या आसपास कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, तो उसकी जानकारी तुरंत नजदीकी थाना या सुरक्षा कैंप को दें.
आम नागरिकों की सतर्कता और सहयोग से ही इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है. इस सफल कार्रवाई को सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जो क्षेत्र में नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.