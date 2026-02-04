ETV Bharat / state

मासूम के मुंह में फटा विस्फोटक: एफएसल टीम ने दुकान से लिए टॉफी और अन्य खाद्य वस्तुओं के सैंपल

अलवर: तीन साल की मासूम के मुंह में विस्फोटक फटने के मामले की जांच के लिए बुधवार को एफएसएल टीम रामगढ़ में घटनास्थल पहुंची और दुकान से टॉफी व अन्य खाद्य वस्तुओं के सैम्पल लिए. मामले में पुलिस ने बच्ची के परिजनों के बयान लिए और दुकानदार से पूछताछ की. इस मामले में बच्ची के ​परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी थी. इस पर पु​लिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

रामगढ़ पुलिस उपाधीक्षक पिंटू कुमार ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के चौकी बास गांव में तीन साल की बच्ची के मुंह में विस्फोटक पदार्थ फटने की घटना के बाद परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई थी. परिजनों की ओर से दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि दुकानदार ने उनकी बच्ची अक्शु को टॉफी के बजाय विस्फोटक मिली कोई वस्तु दे दी, जो बच्ची के मुंह में फट गया. जिससे मासूम का मुंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम बुधवार को चौकी बास गांव में घटनास्थल पर पहुंची और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए.