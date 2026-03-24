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वाराणसी में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से मकान ढहा; भाई-बहन की मौत, मां-बेटे की हालत गंभीर

वाराणसी में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से मकान ढहा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: LPG सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से परिवार के 4 के लोग गंभीर झुलस गए. चारों को BHU ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान भाई-बहन की मौत हो गई है. जबकि मां और बेटे की हालत गंभीर है. हादसा लहरातार एरिया में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे की है. ADCP वरुणा जोन नीतू कादयान ने बताया कि मृतकों की पहचान ओम (28) और प्रीति (24) की रुप में हुई है. वहीं गिरिजा देवी (60) और उनके बेटे अमन (30) का इलाज BHU ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर है और ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर्स से भी बातचीत की जा रही है. वाराणसी में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से मकान ढहा. (Video Credit: ETV Bharat) LPG सिलेंडर ब्लास्ट: ADCP नीतू कादयान ने बताया कि सुबह 8 बजे सूचना मिली कि लहरतारा में एक मंजिला मकान गिर गया है. स्थानीय पुलिस तत्काल यहां पहुंची. इस पुराने मकान में गिरिजा देवी अपने दो बेटों अमन और ओम, एक बेटी प्रीति की साथ रहती थीं.