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वाराणसी में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से मकान ढहा; भाई-बहन की मौत, मां-बेटे की हालत गंभीर

ADCP वरुणा जोन नीतू कादयान ने बताया कि मृतकों की पहचान ओम (28) और प्रीति (24) की रुप में हुई है.

वाराणसी में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से मकान ढहा.
वाराणसी में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से मकान ढहा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 11:58 AM IST

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वाराणसी: LPG सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से परिवार के 4 के लोग गंभीर झुलस गए. चारों को BHU ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान भाई-बहन की मौत हो गई है. जबकि मां और बेटे की हालत गंभीर है. हादसा लहरातार एरिया में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे की है.

ADCP वरुणा जोन नीतू कादयान ने बताया कि मृतकों की पहचान ओम (28) और प्रीति (24) की रुप में हुई है. वहीं गिरिजा देवी (60) और उनके बेटे अमन (30) का इलाज BHU ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर है और ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर्स से भी बातचीत की जा रही है.

वाराणसी में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से मकान ढहा. (Video Credit: ETV Bharat)

LPG सिलेंडर ब्लास्ट: ADCP नीतू कादयान ने बताया कि सुबह 8 बजे सूचना मिली कि लहरतारा में एक मंजिला मकान गिर गया है. स्थानीय पुलिस तत्काल यहां पहुंची. इस पुराने मकान में गिरिजा देवी अपने दो बेटों अमन और ओम, एक बेटी प्रीति की साथ रहती थीं.

प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि LPG सिलेंडर में लीकेज था. जैसे ही सुबह गिरिजा देवी ने गैस जलाने की कोशिश की ब्लास्ट हो गया. इससे इनका पुराना और जर्जर हो चुका मकान ढह गया. सभी लोग उसमें दब गए.

भाई-बहन की मौत: सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को BHU ट्रॉमा सेंटर भेजा. वहां पर अमन और उनकी बहन प्रीति की इलाज के दौरान मौत हो गई है. गिरिजा देवी और उनके दूसरे बेटे ओम झुलसे हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है.

घरों में आई दरारें: स्थानीय लोगों ने बताया कि धमका इतना तेज था कि लोग सहम गए. धमाके से आसपास के घरों में भी दरारें आ गई हैं. गिरिजा देवी के पति आत्मा प्रसाद की तीन साल पहले ही मौत हो चुकी है, जिससे यह परिवार पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था. अब इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

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