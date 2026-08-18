ETV Bharat / state

रांची में कोकर चौक इलाके में गोदाम के पास धमाका, दुकानों और घरों के टूटे शीशे

रांचीः राजधानी रांची के कोकर चौक के पास मंगलवार शाम एक गोदाम के पास अचानक तेज धमाका होने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास स्थित पेट्रोल पंप, दुकानों और कई घरों के शीशे टूट गए. इस घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

क्या है पूरा मामला

सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि इलाके में अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी. इसके बाद पास के एक पेट्रोल पंप के शीशे टूटे पाए गए. आसपास की कई दुकानों और घरों पर भी धमाके का असर हुआ है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ और गोदाम के पास ऐसी कौन सी सामग्री थी जिसके कारण विस्फोट हुआ.

ये धमाका वेयर हाउस और पेट्रोल पंप के बीच स्थित इलेट्रिक रूम में हुआ है. ये इलेक्ट्रिक रूम पेट्रोल पंप का है. इस घटना की गंभीरता को देखते हुए झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है. जांच के लिए मौके पर बीडीएस की टीम पहुंच गयी है.