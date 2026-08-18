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रांची में कोकर चौक इलाके में गोदाम के पास धमाका, दुकानों और घरों के टूटे शीशे

रांची में गोदाम के पास विस्फोट से अफरातफरी मच गयी.

Explosion near warehouse sparks panic in Ranchi
घटनास्थल की तस्वीर (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 9:46 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के कोकर चौक के पास मंगलवार शाम एक गोदाम के पास अचानक तेज धमाका होने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास स्थित पेट्रोल पंप, दुकानों और कई घरों के शीशे टूट गए. इस घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

क्या है पूरा मामला

सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि इलाके में अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी. इसके बाद पास के एक पेट्रोल पंप के शीशे टूटे पाए गए. आसपास की कई दुकानों और घरों पर भी धमाके का असर हुआ है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ और गोदाम के पास ऐसी कौन सी सामग्री थी जिसके कारण विस्फोट हुआ.

ये धमाका वेयर हाउस और पेट्रोल पंप के बीच स्थित इलेट्रिक रूम में हुआ है. ये इलेक्ट्रिक रूम पेट्रोल पंप का है. इस घटना की गंभीरता को देखते हुए झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है. जांच के लिए मौके पर बीडीएस की टीम पहुंच गयी है.

टीम गोदाम और आसपास के इलाके की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं गोदाम में कोई विस्फोटक पदार्थ तो मौजूद नहीं था. पुलिस के अनुसार घटनास्थल की जांच शुरू कर दी गई है. विस्फोट के कारणों की वास्तविक स्थिति बम निरोधक दस्ते की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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धमाके से दुकान और घर के शीशे टूटे
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