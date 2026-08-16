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15 अगस्त की रात धमाके से दहला बेतिया, सीसीटीवी में कैद हुए तीन नकाबपोश

बेतिया में धमाका ( ETV Bharat )

बेतिया: बिहार के बेतिया शहर के बेलबाग चौक पर 15 अगस्त शनिवार की रात उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब फुटपाथ पर लगे मोमो के ठेले के पास अचानक जोरदार धमाका हो गया. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग सहम गए और कुछ देर के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. मोमो के ठेले के पास धमाका: घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थानाध्यक्ष सम्राट सिंह, अपर थानाध्यक्ष कंचन भास्कर और नगर थानाध्यक्ष धीरज कुमार पुलिस बल के साथ बेलबाग चौक पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि धमाके से पहले और बाद की गतिविधियों की जानकारी मिल सके. मोमो के ठेले के पास धमाका (ETV Bharat) डस्टबिन के पास धमाका: वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. एफएसएल टीम ने मौके से मिले अवशेषों की जांच की और जरूरी नमूने एकत्र किए. धमाके के कारण मोमो के ठेले के पास रखा डस्टबिन भी चकनाचूर हो गया. हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. डस्टबिन के पास धमाका (ETV Bharat)