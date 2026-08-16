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15 अगस्त की रात धमाके से दहला बेतिया, सीसीटीवी में कैद हुए तीन नकाबपोश

बेतिया के बेलबाग चौक पर शनिवार रात मोमो के ठेले के पास धमाका हुआ है. हादसे में कोई घायल नहीं है. जितेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट

Explosion in Bettiah
बेतिया में धमाका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2026 at 10:48 AM IST

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बेतिया: बिहार के बेतिया शहर के बेलबाग चौक पर 15 अगस्त शनिवार की रात उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब फुटपाथ पर लगे मोमो के ठेले के पास अचानक जोरदार धमाका हो गया. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग सहम गए और कुछ देर के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

मोमो के ठेले के पास धमाका: घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थानाध्यक्ष सम्राट सिंह, अपर थानाध्यक्ष कंचन भास्कर और नगर थानाध्यक्ष धीरज कुमार पुलिस बल के साथ बेलबाग चौक पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि धमाके से पहले और बाद की गतिविधियों की जानकारी मिल सके.

मोमो के ठेले के पास धमाका (ETV Bharat)

डस्टबिन के पास धमाका: वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. एफएसएल टीम ने मौके से मिले अवशेषों की जांच की और जरूरी नमूने एकत्र किए. धमाके के कारण मोमो के ठेले के पास रखा डस्टबिन भी चकनाचूर हो गया. हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

EXPLOSION IN BETTIAH
डस्टबिन के पास धमाका (ETV Bharat)

धमाके के बाद फैला धुआं: मिष्ठान प्रतिष्ठान के संचालक ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात वह "दुकान के अंदर मौजूद थे. इसी दौरान अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर जब वे बाहर निकले तो आसपास धुआं फैला हुआ था और लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ते नजर आए."

EXPLOSION IN BETTIAH
जांच करने पहुंची एफएसएल की टीम (ETV Bharat)

तीन संदिग्ध युवकों की तलाश जारी: पुलिस की प्रारंभिक जांच में तीन संदिग्ध युवकों के स्कूटी से घटनास्थल के पास पहुंचने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि युवकों ने सड़क के पश्चिमी छोर पर स्कूटी खड़ी की थी. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन युवकों की पहचान करने में जुटी है. हालांकि, शुरुआती जांच में किसी बड़े विस्फोटक की बजाय तेज आवाज वाले चाइनीज पटाखे के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है.

EXPLOSION IN BETTIAH
मौके पर लोगों की भीड़ जुटी (ETV Bharat)

क्या कहती है पुलिस: बेतिया सदर एसडीपीओ अजीत कुमार ने बताया कि एफएसएल टीम ने मौके से मिले अवशेषों की जांच की है. प्रथम दृष्टया अवशेष चाइनीज पटाखे के प्रतीत हो रहे हैं. पटाखे के कारण ही तेज आवाज हुई होगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

"घटना के बाद बेलबाग चौक और आसपास के इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है. लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है."-अजीत कुमार, सदर एसडीपीओ, बेतिया

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