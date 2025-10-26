ETV Bharat / state

टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका; दो कर्मचारियों की मौत, पांच अन्य झुलसे

सहारनपुर में टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटा ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: सहारनपुर के शेखपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फट गया. इस हादसे में दो कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग झुलस गए. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है. फैक्ट्री का उद्घाटन सात दिन पहले 19 अक्टूबर को हुआ था. ब्लास्ट होते ही मची चीख पुकार: रविवार की शाम एक सप्ताह पहले शुरू हुई एक फैक्ट्री में चीख पुकार मच गई. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि सहारनपुर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित टायर ऑयल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फट गया. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का पूरा इलाका दहल गया. इस हादसे में दो कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गये. जानकारी देते एसपी सिटी व्योम बिंदल (Video Credit: ETV Bharat) विस्फोट के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग: धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी. देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगीं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची. फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की. पुलिस ने झुलसे हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. सहारनपुर के शेखपुरा इलाके में इस फैक्ट्री का उद्घाटन पहले 19 अक्टूबर को हुआ था.