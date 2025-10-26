ETV Bharat / state

टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका; दो कर्मचारियों की मौत, पांच अन्य झुलसे

सहारनपुर के शेखपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट से दो कर्मचारियों की मौत हो गई.

Photo Credit: ETV Bharat
सहारनपुर में टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटा (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : October 26, 2025 at 9:30 PM IST

सहारनपुर: सहारनपुर के शेखपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फट गया. इस हादसे में दो कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग झुलस गए. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है. फैक्ट्री का उद्घाटन सात दिन पहले 19 अक्टूबर को हुआ था.

ब्लास्ट होते ही मची चीख पुकार: रविवार की शाम एक सप्ताह पहले शुरू हुई एक फैक्ट्री में चीख पुकार मच गई. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि सहारनपुर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित टायर ऑयल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फट गया. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का पूरा इलाका दहल गया. इस हादसे में दो कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गये.

जानकारी देते एसपी सिटी व्योम बिंदल (Video Credit: ETV Bharat)

विस्फोट के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग: धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी. देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगीं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची. फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की. पुलिस ने झुलसे हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. सहारनपुर के शेखपुरा इलाके में इस फैक्ट्री का उद्घाटन पहले 19 अक्टूबर को हुआ था.

फैक्ट्री का उद्घाटन 19 अक्टूबर को हुआ था: इसके उद्घाटन समारोह में औद्योगिक विकास एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रेमानंद जी महाराज समेत कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई थीं. रविवार शाम अचानक तेज धमाका हुआ और फैक्ट्री में आग लग गई. धुएं का घना बादल छा गया. सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए.

तकनीकी खराबी के कारण बॉयलर फटा: देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा. बॉयलर फटने से फैक्ट्री में काम कर रहे कई मजदूर झुलस गए. इनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की जांच शुरू कर दी गयी है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह दुर्घटना बॉयलर के अत्यधिक दबाव या किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई.

मुआवजा दिलाने का आश्वासन: अधिकारियों ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. साथ ही उन्हें मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया. जिला प्रशासन ने फैक्ट्री परिसर सील कर दिया है. सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया जा रहा है. इस फैक्ट्री में टायरों को जलाकर तेल निकाला जा रहा था. यहां टायरों से कार्बन बना कर ईंट भट्ठों पर ईंधन के लिए सप्लाई किया जाता है.

यह भी पढ़ें- यूपी में भी कुरनूल बस हादसे की तरह धू-धू कर जली स्लीपर बस, सभी यात्री बचाए गए

