ETV Bharat / state

जोधपुर में शादी के घर में हुआ विस्फोट, 13 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर

जोधपुर: जिले के ग्रामीण इलाके के खेड़ापा थाना क्षेत्र के हरढाणी में मंगलवार शाम को शादी के घर में हुए एक विस्फोट में 13 जने घायल हो गए. इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को ग्रीन कोरिडोर बनाकर जोधपुर लाया गया है. विस्फोट में घायल हुए दिनेश, गणपत, छोटू सिंह, गणेश बांता, ओमाराम, रामदास, राकेश और सुनील सहित 10 जनों को एमडीएम अस्पताल लाया गया है. जबकि तीन अन्य घायल महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती है.

पुलिस बोली, विस्फोटक ब्लास्ट से हुआ हादसा: एएसपी ग्रामीण भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि खेड़ापा थाना के हरढाणी गांव से सूचना आई थी कि सिलेंडर विस्फोट हुआ है. लेकिन जब थाने से पुलिसकर्मी मौके पर गया, तो पता चला कि वहां एक गैरेज पर वेल्डिंग का काम चल रहा था. उसकी चिंगारी उछलने और नजदीक में रखे विस्फोटक में गिरने से हादसा हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान सहित प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे.