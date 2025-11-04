ETV Bharat / state

जोधपुर में शादी के घर में हुआ विस्फोट, 13 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर

घायलों का कहना है कि घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से झुलस गए, जबकि पुलिस का कहना है कि विस्फोटक के फटने से ब्लास्ट हुआ.

Injured brought to hospital
अस्पताल में लाए गए घायल (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 8:14 PM IST

जोधपुर: जिले के ग्रामीण इलाके के खेड़ापा थाना क्षेत्र के हरढाणी में मंगलवार शाम को शादी के घर में हुए एक विस्फोट में 13 जने घायल हो गए. इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को ग्रीन कोरिडोर बनाकर जोधपुर लाया गया है. विस्फोट में घायल हुए दिनेश, गणपत, छोटू सिंह, गणेश बांता, ओमाराम, रामदास, राकेश और सुनील सहित 10 जनों को एमडीएम अस्पताल लाया गया है. जबकि तीन अन्य घायल महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती है.

पुलिस बोली, विस्फोटक ब्लास्ट से हुआ हादसा: एएसपी ग्रामीण भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि खेड़ापा थाना के हरढाणी गांव से सूचना आई थी कि सिलेंडर विस्फोट हुआ है. लेकिन जब थाने से पुलिसकर्मी मौके पर गया, तो पता चला कि वहां एक गैरेज पर वेल्डिंग का काम चल रहा था. उसकी चिंगारी उछलने और नजदीक में रखे विस्फोटक में गिरने से हादसा हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान सहित प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे.

शादी के घर में विस्फोट से कई जने घायल (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: आटा चक्की में हुआ ब्लास्ट, मजदूर का हाथ कटकर हुआ अलग, 1 की मौत, 4 घायल

घायलों का दावा, सिलेंडर फटा: जबकि घायलों का कहना है कि शादी के घर में सिलेंडर विस्फोट होने से घायल हुए हैं. घायलों ने बताया कि हम शादी वाले घर के गेट पर खड़े थे. इतने में ब्लास्ट की आवाज आई, सिलेंडर फटा था. इससे पत्थर उछले और चोटें आ गई. पुलिस ने एफएसएल की टीम को मौके पर भेजा है. यह जानने के लिए कि आखिर विस्फोट कैसे हुआ?

