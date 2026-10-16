ETV Bharat / state

यमुनानगर की टायर फैक्ट्री में ब्लास्ट, तीन मजदूर झुलसे, एक की हालत गंभीर

Blast tire factory Yamunanagar ( ETV Bharat )

यमुनानगर: बलाचौर गांव में शुक्रवार को टायर का तेल निकालने वाली फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो गया. जिसकी आवाज करीब तीन किलोमीटर तक सुनाई दी. तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई. इस हादसे में तीन मजदूर झुलस गए. जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है. सुरक्षित बचे मजदूरों ने बताया कि हादसे के समय फैक्ट्री में करीब 25 मजदूर मौजूद थे. इनमें कुछ फैक्ट्री परिसर में बने क्वार्टरों में थे, जबकि कुछ अंदर काम कर रहे थे.

यमुनानगर की टायर फैक्ट्री में ब्लास्ट: फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 से 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की वजह से फैक्ट्री में खड़ा ट्रक जलकर राख हो गया. इसके अलावा बड़ी संक्या में रखे टायर भी जल गए. आग से हुए नुक्सान का फिलहाल आंकलन किया जा रहा है.

यमुनानगर की टायर फैक्ट्री में ब्लास्ट (ETV Bharat) आग लगने की वजह का खुलासा नहीं: अभी तक आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है. कुछ मजदूरों का दावा है कि फैक्ट्री में गैस बैलून फटने से ये हादसा हुआ है. फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है. अभी तक यमुनानगर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.