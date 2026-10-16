यमुनानगर की टायर फैक्ट्री में ब्लास्ट, तीन मजदूर झुलसे, एक की हालत गंभीर
यमुनानगर में टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो गया. इस हादसे में तीन मजूदर झुलस गए. एक की हालत गंभीर.
Published : October 16, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 3:45 PM IST
यमुनानगर: बलाचौर गांव में शुक्रवार को टायर का तेल निकालने वाली फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो गया. जिसकी आवाज करीब तीन किलोमीटर तक सुनाई दी. तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई. इस हादसे में तीन मजदूर झुलस गए. जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है. सुरक्षित बचे मजदूरों ने बताया कि हादसे के समय फैक्ट्री में करीब 25 मजदूर मौजूद थे. इनमें कुछ फैक्ट्री परिसर में बने क्वार्टरों में थे, जबकि कुछ अंदर काम कर रहे थे.
यमुनानगर की टायर फैक्ट्री में ब्लास्ट: फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 से 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की वजह से फैक्ट्री में खड़ा ट्रक जलकर राख हो गया. इसके अलावा बड़ी संक्या में रखे टायर भी जल गए. आग से हुए नुक्सान का फिलहाल आंकलन किया जा रहा है.
आग लगने की वजह का खुलासा नहीं: अभी तक आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है. कुछ मजदूरों का दावा है कि फैक्ट्री में गैस बैलून फटने से ये हादसा हुआ है. फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है. अभी तक यमुनानगर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
टायर से तेल निकालने का प्रोसेस: दरअसल पुराने टायरों से तेल निकाला जा सकता है. इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस (Pyrolysis) कहते हैं. ये कोई प्राकृतिक तेल नहीं है, जो टायर के अंदर पहले से मौजूद हो, बल्कि ये एक रासायनिक प्रक्रिया है. जिसके जरिए रबर को तोड़ा जाता है. सबसे पहले बेकार टायरों को काटकर छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है. इन टुकड़ों को एक एयर-टाइट (बंद) रिएक्टर में 300°C से 500°C तक भारी तापमान पर गर्म किया जाता है, लेकिन इस दौरान अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती. तेज गर्मी से रबर के अणु टूटकर गैस में बदलते हैं. ये गैस पाइपों से होकर कंडेंसर में जाती है. जहां ठंडी होकर तरल (Liquid) बन जाती है. इसे ही पायरोलिसिस ऑयल (Pyrolysis Oil) या टायर ऑयल कहते हैं.
1 टन (1000 किलो) टायर से क्या-क्या मिलता है?
|उत्पाद
|मात्रा
|मुख्य उपयोग
|फ्यूल ऑयल
|35%-45%
|भट्टियों, इंडस्ट्री और रिफाइन करने पर डीजल जैसा ईंधन
|कार्बन ब्लैक
|30%-35%
|नया रबर और पिगमेंट बनाने में
|स्टील वायर
|10%-20%
|स्क्रैप के रूप में रीसाइकिल
|पायरोलिसिस गैस
|10%-12%
|प्लांट को चलाने के लिए खुद ऊर्जा के रूप में
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