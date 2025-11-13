ETV Bharat / state

बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट; 2 लोगों की मौत, 5 घायल, धमाकों की आवाज सुन सहमे लोग

बाराबंकी : पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लगने से विस्फोट हो गया. घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए. तेज धमाकों की आवाज सुनकर और धुएं का गुबार देख लोग सहम गए. दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. डीएम-एसपी समेत कई अफसर भी मौके पर पहुंचें.

पूरे डलई ब्लॉक के सराय बरई गांव में एक पटाखा फैक्ट्री है. गुरुवार की शाम को अचानक फैक्ट्री में आग लग गई. इससे अंदर रखे पटाखो में विस्फोट होना शुरू हो गया. धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी. घटना में 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 5 लोग घायल हो गए.

घटना की जानकारी पुलिस-प्रशासन के तमाम अफसर मौके पर पहुंचे. दमकल की कई गाड़ियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया.