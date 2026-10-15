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वाराणसी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, पूरी बिल्डिंग भरभराकर गिरी, मलबे में कई लोग दबे, NDRF बुलाई गई

भरभराकर गिरी पूरी बिल्डिंग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : सारनाथ थाना क्षेत्र के सारंग तालाब इलाके में एक मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि मकान का पूरा हिस्सा भरभराकर गिर गया. मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है.

सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव के सारंग तालाब के पास एक मकान में चोरी-छुपे पटाखे बनाए जा रहे थे. गुरुवार शाम अचानक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया. धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.