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वाराणसी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, पूरी बिल्डिंग भरभराकर गिरी, मलबे में कई लोग दबे, NDRF बुलाई गई

धमाका इतना तेज था कि मकान का पूरा हिस्सा भरभराकर गिर गया. मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है.

भरभराकर गिरी पूरी बिल्डिंग.
भरभराकर गिरी पूरी बिल्डिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2026 at 6:36 PM IST

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Updated : October 15, 2026 at 7:07 PM IST

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वाराणसी : सारनाथ थाना क्षेत्र के सारंग तालाब इलाके में एक मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि मकान का पूरा हिस्सा भरभराकर गिर गया. मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है.

सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव के सारंग तालाब के पास एक मकान में चोरी-छुपे पटाखे बनाए जा रहे थे. गुरुवार शाम अचानक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया. धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका. रेस्क्यू में जुटी टीम. (Video Credit; ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही सारनाथ थाने की पुलिस के साथ ही आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. अब तक मलबे से दो लोगों को बाहर निकाला गया है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है. अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है. NDRF की टीम को बुलाया गया है.

हादसे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने घायलों का समुचित उपचार कराने और परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा है. साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही विस्फोट के सही कारणों का पता चल पाएगा.

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Last Updated : October 15, 2026 at 7:07 PM IST

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