वाराणसी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, पूरी बिल्डिंग भरभराकर गिरी, मलबे में कई लोग दबे, NDRF बुलाई गई
धमाका इतना तेज था कि मकान का पूरा हिस्सा भरभराकर गिर गया. मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 6:36 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 7:07 PM IST
वाराणसी : सारनाथ थाना क्षेत्र के सारंग तालाब इलाके में एक मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि मकान का पूरा हिस्सा भरभराकर गिर गया. मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है.
सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव के सारंग तालाब के पास एक मकान में चोरी-छुपे पटाखे बनाए जा रहे थे. गुरुवार शाम अचानक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया. धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
घटना की सूचना मिलते ही सारनाथ थाने की पुलिस के साथ ही आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. अब तक मलबे से दो लोगों को बाहर निकाला गया है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है. अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है. NDRF की टीम को बुलाया गया है.
हादसे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने घायलों का समुचित उपचार कराने और परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा है. साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.
फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही विस्फोट के सही कारणों का पता चल पाएगा.
VIDEO | Varanasi, Uttar Pradesh: A building collapsed after an explosion occurred in a house within the jurisdiction of the Sarnath police station. Police officials are at the spot. More details awaited. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) #UttarPradesh #Varanasi— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
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