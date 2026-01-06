ETV Bharat / state

लखनऊ में शादी का झांसा देकर दो साल तक किया शोषण, दबाव बनाने पर दूसरी महिला से की कोर्ट मैरिज, FIR दर्ज

लखनऊ : निगोहां थाना क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और दो साल तक शारीरिक शोषण करता रहा. युवती बालिग हुई और शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसे धमकाकर भगा दिया. इसके बाद गुपचुप तरीके से दूसरी महिला से शादी कर ली. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

पीड़िता ने निगोहां थाने में अपनी आपबीती सुनाई. पीड़िता ने बताया, 16 साल की उम्र में ही गांव के अनूप ने अपनी बातों में फंसा लिया था. अनूप ने शादी का वादा किया और इसी बहाने उसका यौन शोषण करता रहा. शादी की बात करती तो अनूप यह कहकर बहला देता कि तुम अभी नाबालिग हो, बालिग होने पर हम शादी कर लेंगे.

​युवती ने बताया, अनूप उसे शादी का झांसा देकर अलग-अलग जगहों पर ले गया और उसका शोषण करता रहा. हाल ही में जब युवती ने बालिग होने के बाद शादी के लिए जोर दिया, तो आरोपी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया. अनूप ने शादी से साफ इनकार कर दिया और युवती को जान से मारने की धमकी दी.